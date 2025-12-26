E’ stata un momento di profondo raccoglimento e spiritualità fortemente voluto dal presidente Giovanni Mangano e da Peppe Maimone. E’ stata celebrata, per il primo anno, la messa dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo in occasione delle festività natalizie.

A celebrare la messa al Santuario di San Francesco è stato padre Saverio Cento, cappellano del Porto di Milazzo, davanti alle autorità civili e militari della città. A prendere parte anche numerosi cittadini che hanno voluto essere presenti e accanto a chi in questi anni lavora senza sosta all’interno dell’AMP.

Il legame dell’Area Marina Protetta al Santuario di San Francesco è nota. Ogni anno, infatti, la processione dell’omonimo Santo viene supportata anche dall’AMP e nel mese di maggio è stato sottoscritto un protocollo d’intesa fra l’ordine dei minimi e l’Area Marina.

«La tutela della natura – ha detto padre Saverio durante la celebrazione – in tutti suoi aspetti è di fondamentale importanza. Dobbiamo continuare a difendere il nostro mare sulle orme di San Francesco quale Protettore della Gente di Mare».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin