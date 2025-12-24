Un Natale molto più sereno per la Nino Romano che, con la vittoria conquistata a Messina contro l’UniMe, si assicura di chiudere il 2025 in testa alla classifica.

La partita ha avuto una sola padrona: la squadra mamertina ha condotto il match fin dalla prima palla e non ha mai dato la possibilità alle universitarie di sperare in rimonte clamorose.

1° SET – La Romano parte concentrata e, con Fleres in battuta, si porta subito sul 5-0. Da questo momento in poi le RomaNine si addormentano un po’, permettendo alle avversarie di rientrare in partita fino al 6 pari. Ma ancora una volta la linea dei nove metri è fatale alle messinesi, che subiscono diversi ace diretti (alla fine saranno 15). La Romano riesce così a costruire nuovamente un solco importante che la porterà alla conquista del parziale con il risultato di 10-25.

2° SET – Nulla cambia nel secondo set: l’UniMe continua a soffrire troppo in ricezione e a commettere numerosi errori nei pochi attacchi a disposizione; la Romano non intende rallentare e il ritmo imposto è troppo elevato per le giovani messinesi. Maccotta, Bertè e la subentrante De Luca mettono a terra i palloni decisivi, permettendo alla propria squadra di conquistare il parziale per 12-25.

3° SET – Maccotta conferma nel sestetto titolare sia De Luca che Musicò, entrambe entrate nel corso del secondo set. Il divario tecnico e di esperienza tra le due formazioni è evidente e, malgrado la grinta messa in campo dalle ragazze di De Leo, l’UniMe non riesce a opporre alcuna difesa alla forza delle mamertine. Il 14-25 finale che timbra lo 0-3 rispecchia fedelmente quanto visto in campo.

Capitan Giorgia Cuzzocrea è felice perché vede una squadra maturata: “Una bella soddisfazione perché stiamo lavorando tanto, partita dopo partita. Sono soddisfatta per la crescita personale che abbiamo avuto in questo periodo come persone e come giocatrici.”

Coach Maccotta gli fa eco: «è bello per tutti chiudere il 2025 al primo posto, non era preventivato. Sono state brave le ragazze, lo staff e la società a creare questa situazione molto positiva. Vorrei comunque, fare i complimenti all’SSD UniMe perché hanno il coraggio di far scendere in campo ragazze così giovani».

SSD UniMe – Nino Romano Milazzo 0-3. Parz.: 10-25, 12-25, 25-14

SSD UniMe: Amara 1, Barbera 0, Cantio (L) ne, Currò 3, Gravagno 2, Manuguerra 1, Parisi 0, Mazzeo 3, Salgado (L) 0, Migale 1, Salvatore 1.

NINO ROMANO – Fleres S. 8, Bertè 9, Pino 5, Impellizzeri 2, De Luca 7, Puglisi 10, Maccotta 18, Cicero ne, Fleres F. 0, Cuzzocrea (L) 0, Rispoli ne, Musicò 1, Prizzi ne, Cucinotta (L) 0.

Durata Set: 19’ 23’ 240. Errori: 15 – 23; Ace: 2 – 16. Muri: 2 – 5

