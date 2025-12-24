È stato pubblicato oggi su Amazon, in formato eBook, il nuovo romanzo di Giusy Andaloro, “La Porta Dimensionale: Amore e Mistero oltre il Confine“. L’edizione cartacea sarà disponibile nei prossimi giorni. Il romanzo si colloca tra il thriller romantico, il mistero paranormale e la narrativa fantasy, offrendo una storia intensa e avvolgente ambientata sull’isola di Pantelleria, luogo di confine sospeso tra Europa e Africa, dove la natura aspra e primordiale diventa elemento centrale della narrazione.

La protagonista, Victoria, giunge sull’isola all’alba, attratta da un richiamo misterioso che affonda le radici in un passato remoto.

Fin dai primi momenti, la donna percepisce presenze, frammenti di ricordi e sensazioni che sembrano appartenerle, come se l’isola custodisse segreti pronti a riaffiorare. L’incontro con Battista, uomo dal passato tormentato e dallo sguardo enigmatico, segna l’inizio di un legame profondo e inspiegabile, destinato a confrontarsi con un’antica maledizione che attraversa i secoli.

Tra dammusi silenziosi, scogliere di roccia lavica, venti carichi di presagi e un mare che conserva verità sommerse, la storia si sviluppa come un viaggio tra passato e presente, realtà e dimensioni invisibili.

Un portale dimenticato, un amore antico e una colpa mai espiata diventano il fulcro di una trama ricca di colpi di scena, enigmi e tensione emotiva.

Con uno stile evocativo e suggestivo, Giusy Andaloro intreccia amore, suspense e mistero, costruendo un romanzo in cui l’isola di Pantelleria non è solo ambientazione, ma vero e proprio personaggio narrante, capace di influenzare il destino dei protagonisti. “La Porta Dimensionale: Amore e Mistero oltre il Confine” si rivolge a lettori appassionati di storie romantiche dai toni oscuri, misteri soprannaturali, segreti sepolti dal tempo e narrazioni capaci di unire emozione e tensione fino all’ultima pagina.

Giusy Andaloro nasce e cresce a Milazzo, città di mare e di orizzonti aperti, dove vive tuttora mantenendo un profondo legame con le proprie radici. È laureata in Lettere e Filosofia e abilitata all’insegnamento in diversi ordini di scuola. La passione per la scrittura creativa accompagna Giusy Andaloro fin dall’infanzia.

Nel corso degli anni, accanto all’attività di insegnamento, ha coltivato un intenso rapporto con la parola scritta, in particolare con la poesia, intesa come strumento di conoscenza di sé e del mondo.

La sua visione della scrittura si fonda sull’idea che il linguaggio poetico e narrativo sia una forma di comunicazione capace di dare voce ai vissuti interiori, di ordinare emozioni e percezioni e di oltrepassare i confini dell’esperienza quotidiana.

Con il romanzo “La Porta Dimensionale: Amore e Mistero oltre il Confine” Giusy Andaloro unisce introspezione, suggestioni poetiche e tensione narrativa, dando vita a una storia in cui amore, destino e dimensioni invisibili si intrecciano sullo sfondo di una natura potente e simbolica.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin