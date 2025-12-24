Ordigno bellico Milazzo, evacuazione della città. Le vie della zona rossa e ospitalità al Palazzetto 24 Dicembre 2025 Nella giornata di domenica 4 Gennaio 2026 dalle 6.30 alle 7.30 tutti gli edifici che ricadono nella zona rossa indicata dovranno ESSERE EVACUATI per la sicurezza dei cittadini, durante le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico rinvenuto in area privata in via Migliavacca nei pressi del numero 35. La data, in ragione del complesso iter autorizzativo o per avverse condizioni meteo, potrebbe essere anche riprogrammata in data successiva. In tal caso ne verrà data pronta comunicazione.Nell’area interna al cerchio rosso (ZONA ROSSA) della planimetria, di seguito allegata, è VIETATA la presenza di persone, animali domestici, veicoli parcheggiati e sarà SOSPESO il traffico veicolare e pedonale. LA DURATA PRESUNTA delle attività di bonifica è compresa tra un minimo di 2 ore ad un massimo di 8 ore dall’inizio delle operazioni che potranno avvenire solo a COMPLETA EVACUAZIONE dell’area interessata.I cittadini che non avranno modo di trovare ospitalità temporanea presso amici o parenti o che non potranno impegnarsi in altre attività, saranno accolti presso il Palazzetto dello Sport “Franco Milone” sito in via Nino Romano. Per raggiungere il luogo di accoglienza saranno disponibili i bus del trasporto pubblico locale che eseguiranno un servizio circolare a partire dalle 6:30 alle ore 8:00 con passaggio dalle vie:• Via Col. Magistri;• via Ciantro incrocio• via A. De Gasperi;• via XX Luglio;• via N. Bixio;• via Migliavacca. LE PERSONE CON PARTICOLARI FRAGILITÀ O BISOGNI SPECIALI SARANNO ACCOLTE INSTRUTTURE IDONEEPer qualsiasi richiesta di informazione e/o di supporto è possibile:• chiamare il comando di Polizia Locale allo 090.9224530 tutti i giorni dalle ore 07:30 alle ore 21:00;• inviare una mail all’indirizzo dedicato bonificaob@comune.milazzo.me.itSi invitano altresì i cittadini a consultare eventuali aggiornamenti sul sito web e sui canali social delComune di Milazzo. ELENCO DELLE VIE INTERESSATE DALLA ZONA ROSSA1. VIA DEI MILLE DAL CIV. 1 AL CIV. 452. VIA GIORGIO RIZZO DAL CIV. 187 AL CIV. 1233. VIA GIORGIO RIZZO DAL CIV. 166 AL CIV. 1124. VIA COL. BERTE’ DAL CIV. 115 AL CIV. 1035. VIA COL. BERTE’ DAL CIV. 134 AL CIV. 1166. VIA COL. MAGISTRI DAL CIV. 123 AL CIV. 677. VIA COL. MAGISTRI DAL CIV. 128 AL CIV. 408. STRADA PRIVATA GARAGE DELLE EOLIE ACCESSO COMPRESO TRA VIA MIGLIAVACCA EASSE VIARIO ROSARIO LIVATINO9. VIA SAN PAOLINO DAL CIV. 1 AL CIV. 1710. VIA SAN PAOLINO DAL CIV. 2 AL CIV. 3811. VIA CIANTRO DAL CIV. 2 AL CIV. 2212. VIA CIANTRO DAL CIV. 1 AL CIV. 513. VIA NINO BIXIO (TONNARA DI MILAZZO) DAL CIV. 2 AL CIV. 414. VIA BIRAGO15. PIAZZA SACRO CUORE16. VIA MAG. A. GASPARRO17. VIA XX LUGLIO18. VIA NINO BIXIO19. VIA GALILEO GALILEI20. VIA AMERIGO VESPUCCI21. PIAZZA MARCONI22. VIA ALCIDE DE GASPERI23. VIA ANDREA PREVITI24. VIA FILIPPO MIGLIAVACCA25. VIA ALBERO26. VIA MAGELLANO27. VIA ANDREA DORIA28. VIA MARCO POLO Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.339 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT