Nella giornata di domenica 4 Gennaio 2026 dalle 6.30 alle 7.30 tutti gli edifici che ricadono nella zona rossa indicata dovranno ESSERE EVACUATI per la sicurezza dei cittadini, durante le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico rinvenuto in area privata in via Migliavacca nei pressi del numero 35.

La data, in ragione del complesso iter autorizzativo o per avverse condizioni meteo, potrebbe essere anche riprogrammata in data successiva. In tal caso ne verrà data pronta comunicazione.

Nell’area interna al cerchio rosso (ZONA ROSSA) della planimetria, di seguito allegata, è VIETATA la presenza di persone, animali domestici, veicoli parcheggiati e sarà SOSPESO il traffico veicolare e pedonale.

LA DURATA PRESUNTA delle attività di bonifica è compresa tra un minimo di 2 ore ad un massimo di 8 ore dall’inizio delle operazioni che potranno avvenire solo a COMPLETA EVACUAZIONE dell’area interessata.

I cittadini che non avranno modo di trovare ospitalità temporanea presso amici o parenti o che non potranno impegnarsi in altre attività, saranno accolti presso il Palazzetto dello Sport “Franco Milone” sito in via Nino Romano.

Per raggiungere il luogo di accoglienza saranno disponibili i bus del trasporto pubblico locale che eseguiranno un servizio circolare a partire dalle 6:30 alle ore 8:00 con passaggio dalle vie:

• Via Col. Magistri;

• via Ciantro incrocio

• via A. De Gasperi;

• via XX Luglio;

• via N. Bixio;

• via Migliavacca.



LE PERSONE CON PARTICOLARI FRAGILITÀ O BISOGNI SPECIALI SARANNO ACCOLTE IN

STRUTTURE IDONEE

Per qualsiasi richiesta di informazione e/o di supporto è possibile:

• chiamare il comando di Polizia Locale allo 090.9224530 tutti i giorni dalle ore 07:30 alle ore 21:00;

• inviare una mail all’indirizzo dedicato bonificaob@comune.milazzo.me.it

Si invitano altresì i cittadini a consultare eventuali aggiornamenti sul sito web e sui canali social del

Comune di Milazzo.

ELENCO DELLE VIE INTERESSATE DALLA ZONA ROSSA

1. VIA DEI MILLE DAL CIV. 1 AL CIV. 45

2. VIA GIORGIO RIZZO DAL CIV. 187 AL CIV. 123

3. VIA GIORGIO RIZZO DAL CIV. 166 AL CIV. 112

4. VIA COL. BERTE’ DAL CIV. 115 AL CIV. 103

5. VIA COL. BERTE’ DAL CIV. 134 AL CIV. 116

6. VIA COL. MAGISTRI DAL CIV. 123 AL CIV. 67

7. VIA COL. MAGISTRI DAL CIV. 128 AL CIV. 40

8. STRADA PRIVATA GARAGE DELLE EOLIE ACCESSO COMPRESO TRA VIA MIGLIAVACCA E

ASSE VIARIO ROSARIO LIVATINO

9. VIA SAN PAOLINO DAL CIV. 1 AL CIV. 17

10. VIA SAN PAOLINO DAL CIV. 2 AL CIV. 38

11. VIA CIANTRO DAL CIV. 2 AL CIV. 22

12. VIA CIANTRO DAL CIV. 1 AL CIV. 5

13. VIA NINO BIXIO (TONNARA DI MILAZZO) DAL CIV. 2 AL CIV. 4

14. VIA BIRAGO

15. PIAZZA SACRO CUORE

16. VIA MAG. A. GASPARRO

17. VIA XX LUGLIO

18. VIA NINO BIXIO

19. VIA GALILEO GALILEI

20. VIA AMERIGO VESPUCCI

21. PIAZZA MARCONI

22. VIA ALCIDE DE GASPERI

23. VIA ANDREA PREVITI

24. VIA FILIPPO MIGLIAVACCA

25. VIA ALBERO

26. VIA MAGELLANO

27. VIA ANDREA DORIA

28. VIA MARCO POLO

