Nella giornata di domenica 4 Gennaio 2026 dalle 6.30 alle 7.30 tutti gli edifici che ricadono nella zona rossa indicata dovranno ESSERE EVACUATI per la sicurezza dei cittadini, durante le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico rinvenuto in area privata in via Migliavacca nei pressi del numero 35.

La data, in ragione del complesso iter autorizzativo o per avverse condizioni meteo, potrebbe essere anche riprogrammata in data successiva. In tal caso ne verrà data pronta comunicazione.
Nell’area interna al cerchio rosso (ZONA ROSSA) della planimetria, di seguito allegata, è VIETATA la presenza di persone, animali domestici, veicoli parcheggiati e sarà SOSPESO il traffico veicolare e pedonale.

LA DURATA PRESUNTA delle attività di bonifica è compresa tra un minimo di 2 ore ad un massimo di 8 ore dall’inizio delle operazioni che potranno avvenire solo a COMPLETA EVACUAZIONE dell’area interessata.
I cittadini che non avranno modo di trovare ospitalità temporanea presso amici o parenti o che non potranno impegnarsi in altre attività, saranno accolti presso il Palazzetto dello Sport “Franco Milone” sito in via Nino Romano.

Per raggiungere il luogo di accoglienza saranno disponibili i bus del trasporto pubblico locale che eseguiranno un servizio circolare a partire dalle 6:30 alle ore 8:00 con passaggio dalle vie:
• Via Col. Magistri;
• via Ciantro incrocio
• via A. De Gasperi;
• via XX Luglio;
• via N. Bixio;
• via Migliavacca.


LE PERSONE CON PARTICOLARI FRAGILITÀ O BISOGNI SPECIALI SARANNO ACCOLTE IN
STRUTTURE IDONEE
Per qualsiasi richiesta di informazione e/o di supporto è possibile:
• chiamare il comando di Polizia Locale allo 090.9224530 tutti i giorni dalle ore 07:30 alle ore 21:00;
• inviare una mail all’indirizzo dedicato bonificaob@comune.milazzo.me.it
Si invitano altresì i cittadini a consultare eventuali aggiornamenti sul sito web e sui canali social del
Comune di Milazzo.

ELENCO DELLE VIE INTERESSATE DALLA ZONA ROSSA
1. VIA DEI MILLE DAL CIV. 1 AL CIV. 45
2. VIA GIORGIO RIZZO DAL CIV. 187 AL CIV. 123
3. VIA GIORGIO RIZZO DAL CIV. 166 AL CIV. 112
4. VIA COL. BERTE’ DAL CIV. 115 AL CIV. 103
5. VIA COL. BERTE’ DAL CIV. 134 AL CIV. 116
6. VIA COL. MAGISTRI DAL CIV. 123 AL CIV. 67
7. VIA COL. MAGISTRI DAL CIV. 128 AL CIV. 40
8. STRADA PRIVATA GARAGE DELLE EOLIE ACCESSO COMPRESO TRA VIA MIGLIAVACCA E
ASSE VIARIO ROSARIO LIVATINO
9. VIA SAN PAOLINO DAL CIV. 1 AL CIV. 17
10. VIA SAN PAOLINO DAL CIV. 2 AL CIV. 38
11. VIA CIANTRO DAL CIV. 2 AL CIV. 22
12. VIA CIANTRO DAL CIV. 1 AL CIV. 5
13. VIA NINO BIXIO (TONNARA DI MILAZZO) DAL CIV. 2 AL CIV. 4
14. VIA BIRAGO
15. PIAZZA SACRO CUORE
16. VIA MAG. A. GASPARRO
17. VIA XX LUGLIO
18. VIA NINO BIXIO
19. VIA GALILEO GALILEI
20. VIA AMERIGO VESPUCCI
21. PIAZZA MARCONI
22. VIA ALCIDE DE GASPERI
23. VIA ANDREA PREVITI
24. VIA FILIPPO MIGLIAVACCA
25. VIA ALBERO
26. VIA MAGELLANO
27. VIA ANDREA DORIA
28. VIA MARCO POLO

Visite: 1.339