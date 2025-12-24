Per il secondo anno consecutivo, il gruppo Passione e Fedeltà ha scelto di vivere il periodo natalizio all’insegna della solidarietà e dell’impegno sociale, confermando la propria presenza attiva non solo nel mondo sportivo ma anche nel tessuto civile della città.

Una delegazione del gruppo, accompagnata dal simbolo del Mamertino, ha fatto visita al reparto di Pediatria dell’Ospedale Fogliani di Milazzo, donando regali e macchinari utili destinati ai piccoli pazienti.

Un gesto che va oltre il tifo e che sottolinea il valore sociale dell’associazionismo e della partecipazione attiva.

Durante la visita un ringraziamento particolare è stato rivolto ad Ada Betto, primario del reparto di pediatria, che con grande professionalità e dedizione è riuscita negli anni a creare un solido rapporto di fiducia tra l’ospedale e la comunità esterna.

Un contributo significativo è arrivato anche dal panificio Arte Bianca per Passione, che ha donato dolci artigianali.

