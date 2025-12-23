Anche quesťanno, in occasione delle festività natalizie, si è rinnovata la tradizionale iniziativa promossa dal Comitato Territoriale del Welfare della Gente di Mare di Milazzo, volta a testimoniare vicinanza e attenzione ai marittimi imbarcati sulle navi petroliere in transito nella rada del Porto di Milazzo. L’attività è stata realizzata in sinergia con l’Associazione Stella Maris di Milazzo, coordinata dall’Apostolato Diocesano del Mare, con il supporto della Cappellania del Porto di Milazzo,e del Comando della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Milazzo.

Come da consuetudine, i rappresentanti del Comitato hanno effettuato una visita di saluto a bordo delle navi cisterna presenti in porto, quale gesto di solidarietà nei confronti dei marittimiche, durante le festività, non possono trascorrere momenti di festa con i propri cari.

Prima di recarsi a bordo delle unità navali, presso la sede della Stella Maris di Milazzo si èsvolto un momento di riflessione condivisa sul valore della vicinanza e dell’attenzione versoi circa 50.000 marittimi che annualmente transitano nella rada del porto. All’incontro hanno partecipato numerosi operatori portuali, agenzie e raccomandatari marittimi, servizitecnico-nautici, compagnie armatoriali e rappresentanti della Raffineria di Milazzo, nonché rappresentanze istituzionali dell’Amministrazione Comunale di Milazzo, dell’Autorità diSistema Portuale, dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo, oltre al personale della GuardiaCostiera di Milazzo edella Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza, che operano sinergicamente nel contesto marittimo locale.

Successivamente, grazie al supporto della Corporazione Piloti del Porto di Milazzo, una rappresentanza del Comitato Territoriale del Welfare della Gente di Mare si è recata abordo di alcune navi cisterna, incontrando gli equipaggi e consegnando a ciascun marittimoun piccolo dono, predisposto grazie alla collaborazione tra l’Associazione Stella Maris diMilazzo e il Lions Club di Milazzo, che ha condiviso attivamente le finalità dell’iniziativa.

Un’iniziativa che conferma ẹ rafforza iI senso di comunità e di solidarietà allinterno delcontesto portuale, ribadendo l’attenzione costante delle istituzioni e delle realtà coinvolteverso il benessere e la dignità della gente di mare.

