Nel cuore pulsante di Taormina, perla senza tempo della Sicilia e crocevia naturale tra arte, storia e bellezza mediterranea, la Galleria

Taimeless ha inaugurato domenica 20 dicembre un appuntamento destinato a

lasciare il segno nel panorama culturale delle festività. La mostra natalizia “Memory and Time” si presenta come un progetto curatoriale di ampio respiro, capace di intrecciare memoria e contemporaneità, mettendo in dialogo la grande tradizione artistica italiana con le voci più autorevoli della scena internazionale.

Varcata la soglia della galleria, il visitatore

viene accolto da un allestimento di forte impatto visivo ed emotivo: luci soffuse, decorazioni natalizie e cromie avvolgenti trasformano lo spazio espositivo in un luogo sospeso, dove la suggestione delle feste si fonde con il rigore e la poesia dell’arte. Un percorso sensoriale che richiama la dimensione intima del Natale, rendendo la fruizione delle opere ancora più coinvolgente.

A rendere la mostra un evento di assoluto

rilievo è la qualità delle opere esposte. Fontana, Chinnici, Guttuso, Fiume,

Palazzolo, Migneco, Schifano e Treccani rappresentano l’anima profonda dell’arte italiana del Novecento, tra sperimentazione, impegno civile e ricerca formale.

Le loro creazioni dialogano con i capolavori di giganti internazionali come Warhol, Miró, Francis, Lichtenstein, Wei, Anthony e Chagall, dando vita a un confronto visivo che supera confini geografici e culturali, restituendo una visione universale dell’arte come linguaggio condiviso.

Ogni opera diventa racconto, memoria, traccia di un tempo che continua a interrogare il presente.

“Memory and Time” non è soltanto una mostra, ma un viaggio attraverso stili, linguaggi e sensibilità diverse, che invita il pubblico a riflettere sul ruolo dell’arte come ponte tra epoche e civiltà, capace di generare dialogo, comprensione e nuove prospettive.

In questo clima di celebrazione culturale,

l’inaugurazione è stata anche l’occasione per un incontro d’eccellenza tra arte

visiva e arte gastronomica.

La Galleria Taimeless ha infatti, ospitato la

presentazione di Divus, il primo panettone firmato E20Divini, autentica ode alla Sicilia. Nato dalla collaborazione con il maestro pasticcere Filippo Nici, della storica pasticceria La Cometa di Mirto – medaglia

d’oro al Campionato mondiale FIPGC 2023 per la colomba innovativa – e con Milena Russo, campionessa mondiale di Tiramisù classico e seconda classificata nella categoria creativa, Divus si propone come una vera e propria opera d’arte culinaria.

Al suo interno, le eccellenze dell’isola trovano

una sintesi raffinata: il cioccolato modicano, intenso e ancestrale, incontra la dolcezza agrumata delle arance candite, mentre le pepite di malvasia aggiungono un tocco aromatico elegante e persistente.

Un panettone che racconta la Sicilia attraverso il gusto, celebrandone le tradizioni, i profumi e l’identità profonda.

A completare l’esperienza sensoriale della

serata, i vini di Cantine Fazio, che hanno accompagnato la degustazione con etichette capaci di esprimere il carattere autentico del territorio, suggellando un dialogo armonioso tra arte, cultura e convivialità.

Durante le festività natalizie, la Galleria

Taimeless si conferma così luogo privilegiato di incontro e contaminazione, dove il bello si declina in tutte le sue forme. “Memory and Time” diventa un invito a rallentare, osservare e assaporare: l’arte che nutre lo spirito e la gastronomia che conquista i sensi, in un Natale che a Taormina si fa esperienza indimenticabile.

