L’ordigno della seconda guerra mondiale che la scorsa settimana è stato ritrovato in via Migliavacca nel quartiere San Paolino verrà disinnescato domenica 4 gennaio.

Ad essere interessate alla probabile evacuazione saranno quattromila persone.

Nonostante il periodo festivo, la data è stata scelta perché le scuole saranno ancora chiuse per le vacanze natalizie.

La bomba, infatti, come già ipotizzato, non potrà essere trasportata e fatta brillare in altro luogo, la disattivazione della spoletta è difficile. L’ordigno resterà nel posto dove è stato ritrovato.

Da ieri i guastatori del 4 Reggimento hanno iniziato la costruzione di quella che viene definita “camera di contenimento”, protezione usata dalle forze armate (come l’Esercito) e dalle forze dell’ordine proprio per neutralizzare in sicurezza ordigni esplosivi quali bombe e proiettili, prevenendo danni a persone e cose durante le operazioni di disinnesco.

Queste camere assorbono l’onda durto e i frammenti, permettendo di lavorare sull’ordigno senza rischi.

Dagli uffici del Comune di Milazzo verrà avviato un censimento dei residenti anche per verificare chi ha problemi di salute e chi è costretto a vivere in casa che dovrà essere spostato con il supporto delle autorità sanitarie.

Occorrerà intervenire anche sui trasporti e la portualità visto che l’area “rossa’ comprende oltre alla via S. Paolino anche una parte di Ciantro, la stessa via Migliavacca e parte delle vie Giorgio Rizzo, Magistri e piazza Sacro Cuore.

L’area in questi giorni resterà sotto stretto controllo, con presidi fissi delle forze dell’ordine. Un nuovo e importante vertice in Prefettura è previsto per sabato prossimo durante il quale enti e autorità definiranno nel dettaglio il piano operativo.

