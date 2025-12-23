Sorpresa natalizia per i piccoli pazienti ricoverati nei reparti di pediatria e neonatologia dell’Ospedale Fogliani di Milazzo nonché per le loro famiglie che poco prima del pranzo, hanno ricevuto la visita dei militari della Compagnia Carabinieri di Milazzo, armati, per questa volta, di sorrisi e sacchi pieni di regali.

Una tradizione ormai, grazie alla collaborazione tra Ada Betto, Direttrice/primaria dei reparti e la locale Arma dei Carabinieri.

Quest’anno però, ad accompagnare il Cap. Alberto Del Basso ed il Lgt. Gringeri, due ospiti d’eccezione la cui storia vale la pena raccontare.

Maria Cristina Gemma Di Bella, originaria di Milazzo e studentessa d’infermieristica al Policlinico, qualche giorno fa si è recata presso la caserma dei Carabinieri (in occasione della donazione di sangue avvenuta il 20 u.s.) chiedendo di poter donare i giocattoli di quando era piccolina a chi potesse averne più bisogno. Il Capitano non si è fatto scappare l’occasione, coinvolgendola nell’iniziativa e non rimanendo affatto deluso: Maria Cristina infatti ha chiamato a raccolta vari amici, raccogliendo tantissimi tra peluche, giochi da tavola e giocattoli vari che hanno fatto la gioia dei bimbi.

Ginevra Lazzaro, giovane allieva del liceo classico “Impallomeni” nonché studente di flauto traverso al Conservatorio “Corelli” di Messina, viene a sapere dell’iniziativa dal padre, anche lui Carabiniere. Chiede quindi di poter partecipare anche lei alla raccolta giocattoli, aggiungendo però il suo personalissimo tocco: cappello di Babbo Natale in testa e flauto tra le mani, allieta con la sua splendida musica personale sanitario, Carabinieri e piccoli pazienti, suonando pezzi vari, dal classico White Christmas al tema di Harry Potter.

Una giornata che grandi e piccoli difficilmente dimenticheranno e che fa onore a tutta la comunità milazzese, la quale, orgogliosa, può rivedersi in queste due giovani donne che, nel bel mezzo del frenetico periodo natalizio, hanno trovato il tempo di dedicare un momento a chi è meno fortunato.

A chiudere, significative le parole della dottoressa Betto che, nel ringraziare l’Arma, ha sottolineato le capacità degli uomini in uniforme di essere sempre vicini ai cittadini, non solo con le parole ma soprattutto con i gesti di cuore.

