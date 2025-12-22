Le Aquile del Tirreno chiudono la prima parte del campionato di Serie C vincendo in casa contro il Trapani Rugby. Una vittoria tanto attesa quanto meritata per il 15 di Milazzo, che adesso può salutare con il sorriso la pausa natalizia, restando ben concentrato su prossimi appuntamenti e risultati da raggiungere.

Una partita intensa, giocata con grande determinazione. Grinta, passione e spirito di squadra hanno fatto la differenza: una vittoria voluta e conquistata da tutti, che rafforza morale e consapevolezza.

Una giornata di festa dunque che si è conclusa con il consueto “terzo tempo” diventato oramai momento di aggregazione e condivisione per giocatori, staff e sostenitori.

Esprimono soddisfazione il presidente Natale Tricamo, il direttore sportivo Fedele La Rosa e il coach Stefano Foti: «abbiamo un gruppo giovane e in buona parte ancora inesperto, ma che ha voglia di crescere e migliorare».

«Quest’ anno – afferma Tricamo – abbiamo deciso di riprendere il progetto squadra seniores, grazie a nuove sinergie nate con appassionati e appassionate, avviando di fatto un esperimento per il futuro del rugby a Milazzo e nel comprensorio. La vittoria di ieri, la prima della stagione, ci dice che con pazienza e dedizione i risultati possono arrivare».

