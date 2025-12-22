E’ stato un bellissimo evento natalizio quello organizzato dall’Aipd Milazzo – Messina nel salone delle feste dell’associazione a San Marco di Milazzo e presentato da Francesco Anania.

Dopo i saluti del presidente Roberto Caizzone, visibilmente emozionato, e del vice presidente Pasquale Pianese si sono analizzati e presentati i vari progetti realizzati nel 2025 con i tantissimi volontari che negli anni si sono avvicinati a questa grande famiglia.

Hanno partecipato tanti ospiti d’eccezione e le massime autorità politiche, militari e religiose della città come il capitano Roberto Catalano (Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo), il capitano di Fregata Alessandro Sarro (Comandante della Capitaneria di Porto di Milazzo), la Tenente dei Carabinieri Nikla Martellotta (Comandante del Nucleo Operativo di Milazzo), il sindaco di Milazzo Pippo Midili con gli assessori Francesco Coppolino, Angelo Maimone e Antonio Nicosia, Padre Giuseppe Morabito, parroco della chiesa Santa Maria delle Grazie di Mazzarrà S. Andrea e Padre Salvatore parroco della Parrocchia di San Marco.

Presenti anche le associazioni dei decorati di medaglia d’oro Mauriziana – Nastro Verde di Messina, le sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Milazzo e San Filippo del Mela, la Lega Navale di Milazzo, il Movimento Sportivi Milazzesi, la squadra di Basket Svincolati Milazzo, il Rotary Club Valle del Mela, Antonia Ragusi (Referente Cesv Messina), il Direttore Alessandro Rosatelli e il Antonino Minutoli della Raffineria di Milazzo e tante altre realtà che hanno collaborato a migliorare negli anni il progetto AIPD.

Durante l’evento è stato premiato lo skipper milazzese Davide Foti per la sua Bellissima Impresa Sportiva, 1° Classificato al Nastro Rosa Tour veloce 2025 – Giro dell’Italia a vela.

Progetti e tanti buoni propositi per il 2026, ma soprattutto un “Natale Insieme” per trascorrere un pomeriggio unico ed emozionante che si è concluso con le esibizioni musicali dei ragazzi dell’AIPD seguiti dai direttori artistici, della scuola di musica “La chiave del ritmo”, Davide Nastasi e Francesca Pollicino

