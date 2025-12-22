MESSINA. Si svolgerà domani, martedì 22 dicembre, alle 17:30, la cerimonia di consegna delle borse di studio che ormai da otto anni la Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso di Castanea eroga ai giovani del villaggio, figli dei soci della realtà, per dare un riconoscimento e un sostegno a coloro che hanno conseguito dei risultati scolastici e accademici nel corso dell’anno. All’appuntamento, oltre a vari relatori, ci sarà anche l’assessora alle Politiche Giovanili Liana Cannata, che porterà i saluti dell’Amministrazione Comunale di Messina.

Quest’anno, in tutto, sono 17 i ragazzi che verranno premiati e che riceveranno questa borsa di studio, un’iniziativa ormai giunta alla sua ottava edizione e che negli anni ha dato supporto a moltissimi ragazzi del villaggio collinare della zona Nord di Messina. Si tratta di Agnese Abrami, Sara Arena, Anita Arrigo, Francesco Bombara, Ninni Caprì, Sonia Biancuzzo, Fabrizio Costa, Giulia D’Alfonso, Vanessa D’Arrigo, Francesco Perrone, Alice Presti, Giuseppe Raffa, Marco Raneri, Maria Pia Rizzo, Marta Rizzo e Cristiano Zona.

Dopo i saluti del presidente Carlo Rizzo e dell’assessora Cannata, seguiranno la cerimonia di premiazione e una serie di interventi dal tema “Sogna ragazzo sogna”, sulle prospettive dello studio.

Fra i relatori ci saranno Giusy Mantarro (dottoranda di ricerca in Scienze Umanistiche dell’Università di Messina), Maria Concetta D’Amico (dirigente scolastico dell’IC “Villa Lina – Ritiro – Battisti – Foscolo”), Matteo Pappalardo (vicedirettore del conservatorio “A. Corelli” di Messina e direttore artistico sezione musica e danza dell’Ente Teatro di Messina), Tiziano Minuti (responsabile comunicazioni per le risorse umane Caronte & Tourist s.p.a.) e Carlo Vermiglio (professore ordinario di Economia Aziendale dell’Università di Messina e prorettore al bilancio e ai sistemi di reporting).

«Premiare l’impegno dei nostri giovani significa, prima di tutto, prendersi cura del domani di Messina – commenta l’assessora Cannata – Investire sulla loro formazione è la promessa di un futuro più consapevole. Complimenti a tutti i ragazzi e le ragazze e grazie alla Società Operaia che, con dedizione costante, si conferma presidio fondamentale di solidarietà e cultura nel nostro territorio».

«Giunge quest’anno all’ottava edizione questa iniziativa, per la quale la Società Operaia rinnova ogni anno un impegno economico significativo – aggiunge il Presidente Rizzo – Questa borsa di studio incarna i valori fondanti della Società Operaia: solidarietà, responsabilità e attenzione al bene comune. Sono certo che la crescita di questi giovani professionisti, unita al forte tessuto artigianale presente a Castanea, che rende già il villaggio un punto di riferimento per l’intera città di Messina, ci consentirà, nei prossimi anni, di costruire una comunità ancora più dinamica, competente e attenta allo sviluppo sociale e culturale del territorio. Non possiamo che esprimere il nostro orgoglio per i figli del nostro villaggio che scelgono, con sempre maggiore frequenza, di intraprendere il percorso dello studio. Il numero delle borse di studio assegnate cresce di anno in anno: un dato che testimonia chiaramente una realtà in continuo miglioramento. Sono certo che la crescita di questi giovani professionisti, unita al forte tessuto artigianale presente a Castanea, che rende già il villaggio un punto di riferimento per l’intera città di Messina, ci consentirà, nei prossimi anni, di costruire una comunità ancora più dinamica, competente e attenta allo sviluppo sociale e culturale del territorio».

«La borsa di studio non è solo un investimento, ma soprattutto un messaggio chiaro alla comunità: la Società Operaia sceglie di credere nel merito; la formazione e la crescita culturale sono valori fondamentali per il presente e per il futuro collettivo», dichiara, infine, Luigi Dell’Acqua, consigliere della Società Operaia.

