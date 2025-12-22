È stata inaugurata ieri pomeriggio, nel salone della Chiesa del Carmine, la mostra “Arte in Chiesa”, a cura dell’Associazione Artistico Culturale Milazzese MilArte.

La MilArte nasce con l’obiettivo di divulgare l’arte e renderla accessibile a tutti, portandola nel cuore della città come momento di cultura, incontro e crescita collettiva.

Dopo i saluti del presidente dell’associazione milazzese MilArte Giuseppe Nicosia e la benedizione di padre Giuseppe Currò è intervenuta per inaugurare la mostra la vice presidente architetto Mariagrazia Toto la quale ha sottolineato l’importanza di “portare l’arte in città per creare uno spazio di incontro e di consapevolezza, un tempo condiviso in cui la cultura diventa esperienza viva”.

Questa mostra nasce dall’incontro di vite e percorsi differenti che qui si mettono in dialogo, continua la Toto, non c’è competizione, ma ascolto e riconoscimento reciproco, un dialogo aperto tra esperienze artistiche e umane diverse.

In esposizione ci sono le opere gli artisti: Maria Teresa Giunta, Giusy Giorgianni, Mariagrazia Toto, Ada Ingegneri, Rosa Venuto Battaglia, Maria Di Maio, Stefania Mangano, Maria Raffa, Caterina Burokova,Rosaria Di Fina Lupo, Fulvia Rocca, Tarcisio Merenda, Giuseppe Nicosia, Walter Piconese, Giuseppe Di Giovanni, Maurizio Guerreschi e Domenico Santangelo.

La mostra “Arte in Chiesa”, a ingresso libero, resterà aperta al pubblico fino al 6 gennaio e rientra nelle iniziative organizzate dall’associazione “Milazzo in Centro” guidata da Maurizio Capone nell’ambito delle festività natalizie. Prevista anche all’interno della Chiesa del Carmine l’esposizione di presepi artigianali in memoria del maestro Francesco Bertè.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin