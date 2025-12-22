Svincolati Milazzo – Bim Bum Rende 82-68 Parziali :26-19 41-37 60-47. La Svincolati Milazzo chiude il 2025 con una bella vittoria sul Rende festeggiando cosi a fine a gara insieme ai propri tifosi.

La sfida si apre con la tripla di Rimsa, Cagnacci realizza per i suoi mentre una nuova realizzazione di Rimsa ed un canestro di Lalic valgono il +5 dopo due minuti di gioco. I calabresi accorciano con Cavalieri ma il duo Maiorana-Rimsa lancia Milazzo sul +9. Gli ospiti sembrano accusare il colpo e Costa ne approfitta piazzando la bomba del +12 per la Svincolati. Rende prova a scuotersi, riduce il gap e va sul – 8. Un bella azione dei padroni di casa porta al canestro la torre Lituana, Rende però non molla. Coach Priulla chiama timeout, al rientro Lalic colpisce da oltre l’arco per il nuovo allungo dei mamertini ma nel finale del periodo Boccasavia ed Usai riportano sotto i suoi, – 5. Il canestro di Malual fisserà sul +7 il parziale della prima frazione.

L’ avvio del secondo quarto è di marca ospite, Dovera si accende trascinando i suoi sul – 3 a 8’40 dal riposo lungo. Il capitano della Svincolati, Bolletta, piazza la tripla del nuovo tentativo di allungo ma la compagine calabra resta in scia andando sul – 1, 31-30 a metà frazione. La Bua e Rimsa vanno a segno per il +5, Rende accorcia nuovamente ma Maiorana apre ancora la difesa ospite per il +3. La formazione di Coach Carbone è però viva ed agguanta la parità, 37-37. Saranno poi i canestri ancora di Maiorana e di Malual a dare il +4 al giungere della seconda sirena.

In apertura del terzo quarto Rende colpisce dalla distanza per il – 1 ma è pronta la risposta dei milazzesi. In sequenza, Rimsa, Maiorana, Lalic e Bolletta ricacciano dietro gli avversari. A 4’00 dalla penultima sirena è +11 Svincolati, 54-43. Cavalieri non molla, – 9, ma Lalic e La Bua vanno a segno per il +13 a fine del terzo periodo.

Ultimi dieci minuti, bomba di Costa che vale il +15 Milazzo, Cagnacci e compagni non vogliono alzare bandiera bianca e tornano sotto ma la tripla di La Bua rilancia i ragazzi di Coach Priulla sul +14. A metà periodo Rende tenta di riaprire la gara, – 8 a 4’20 dalla fine ma la tripla di Costa ed una palla rubata di Maiorana che si invola a canestro valgono il +14. Nei minuti a seguire Rimsa mette in cassaforte la vittoria chiudendo i giochi ed esordio in prima squadra anche per i giovanissimi Costantino e Colica. La Svincolati Milazzo vince sul punteggio finale di 82-68 chiudendo l’anno come meglio non poteva.

Svincolati Milazzo. Maiorana 13 Malual 3 Costa 10 Spada 1 Costantino, Lalic 13 Bolletta 7 Rimsa 21 Marangon 5 Colica, La Bua 9

All.Priulla /Vice All.Costantino

Bim Bum Rende. Gagliardi ne Usai 10 Cavalieri 15 Cerchiaro ne Tarozzi, Elia 11 Boccasavia 18 Guido 1 Cagnacci 13 Schifeo, Yeyap,

All. Carbone

Arbitri: Tartamella – Cappello

