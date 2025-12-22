Coppia di giovani aggrediti ieri sera a Milazzo da un uomo armato di un fucile da caccia. E’ successo alle 21.30 nella zona di Ponente.

L’uomo con il viso coperto, che da una prima ricostruzione potrebbe essere di nazionalità straniera, ha chiesto alla coppia di consegnare il portafogli colpendo il giovane al volto con il calcio del fucile.

Una volta riuscito nell’intento ha esploso anche un colpo in aria ed è poi scappato.

Immediato l’intervento degli agenti del Commissariato di Milazzo allertati dalle stesse vittime subito dopo l’aggressione. Per il giovane è stato necessario l’intervento dei medici del Pronto Soccorso dell’Ospedale Fogliani di Milazzo per una medicazione al volto.

Fin da subito sono scattate le indagini da parte della Polizia di Stato che ha già acquisito le immagini delle telecamere presenti in zona e sta indagando per identificare l’aggressore in tempi brevi.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin