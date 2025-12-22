“Seminiamo Pace, raccogliamo Futuro”. Questo il tema dell’iniziativa promossa dall’ITET “Leonardo da Vinci” diretto da Stefania Scolaro quale momento di riflessione dedicata alla pace attraverso lo sport. Teatro dell’evento il lungomare Garibaldi di Milazzo, trasformato per l’occasione in una grande palestra all’aperto.

La manifestazione, realizzata con il patrocinio del Comune di Milazzo e in piena sinergia con il Movimento Sportivi Milazzese presieduto da Gianluca Venuti, ha visto ad inizio della manifestazione gli interventi della dirigente scolastica Stefania Scolaro, del sindaco Pippo Midili che ha sottolineato il valore dello sport come strumento di dialogo, fratellanza e costruzione di pace tra i popoli, dell’assessore allo Sport Antonio Nicosia e di Gianluca Venuti che ha invece messo in evidenza la complessità dell’iniziativa.

Il centro cittadino si è, infatti, trasformato in un grande spazio di incontro e partecipazione, animato dai ragazzi delle scuole medie e superiori, protagonisti di oltre venti discipline sportive. Una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e dei valori autentici, che ha saputo andare oltre la semplice competizione. Attraverso il gioco e il rispetto delle regole, i giovani hanno vissuto lo sport come strumento educativo e sociale, capace di trasmettere fair play, inclusione, collaborazione e pace. L’iniziativa ha coinvolto diversi plessi scolastici, offrendo un esempio virtuoso di collaborazione tra scuola, associazioni sportive e territorio. A conferire ulteriore prestigio all’evento, il patrocinio di Fondazione Sport City e di Fair Play – Comitato Nazionale Italiano.

Ma non solo sport. Ci sono stati momenti di riflessione da parte di alcuni studenti che dal palco hanno recitato delle poesie Bertolt Brecht.

«E’ un esempio di come lo sport porti unione e spirito di squadra – ha sottolineato Venuti – colgo l’occasione anche per invitare i tanti ragazzi presenti ad intraprendere un’attività sportiva qualora già non lo facessero come uno dei modo più sani per poter stare al mondo».

Dello stesso avviso la preside Stefania Scolaro che, ha anche anticipato il contenuto del prossimo diario scolastico del Da Vinci che sarà una raccolta storica di sportivi che hanno dato tanto alla disciplina praticata portando in alto il nome di Milazzo. Tanto sport ultimamente nella città del Capo che vanta medaglie importanti in diverse discipline, compresi sport ancora poco praticati.

Un’attenzione che lo stesso assessore allo sport Antonio Nicosia ha voluto sottolineare e che è stata il focus dall’inizio del suo mandato.

«Abbiamo fatto tanto per rendere più agevole il percorso sportivo di quanti lo praticano, tanto ancora si può fare ma di certo possiamo vantare diversi traguardi. Non si tratta di fortuna io parlerei di impegno costante».

Foto di Vittoria Cusumano

