Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia del Comune di Milazzo, per voce del capogruppo Mario Sindoni, esprime soddisfazione e riconoscenza per il risultato raggiunto con il progetto di riqualificazione del litorale di Ponente, un intervento di grande valore ambientale e urbano per la città.

L’opera assume un significato ancora più rilevante se si considera quanto avvenuto negli anni precedenti al 2018, quando l’area della Riviera di Ponente fu tristemente segnata dalla presenza di una discarica a cielo aperto. In quel periodo, sotto i Governi Conte sostenuti da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, Milazzo finì negativamente nelle prime pagine delle televisioni locali, regionali e nazionali, diventando simbolo di degrado, inefficienza e abbandono istituzionale.

Oggi, grazie a un lavoro serio, programmato e concreto, quella ferita viene finalmente sanata, trasformando un’emergenza ambientale in una reale opportunità di rilancio e valorizzazione del territorio.

Un ringraziamento sentito va ai progettisti e ai tecnici del Comune di Milazzo, che hanno saputo elaborare un progetto complesso, dimostrando competenza, professionalità e visione, restituendo dignità a un’area che per anni ha rappresentato una criticità per la città.

Fondamentale è stato il contributo delle istituzioni regionali, in particolare dell’Assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusy Savarino, e dell’Onorevole Galluzzo, che ha sempre seguito con attenzione le problematiche del Comune di Milazzo, sostenendo concretamente tutti i progetti finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Un plauso va anche all’amministrazione Midili, che ha dimostrato capacità nell’intercettare finanziamenti, programmare interventi e progettare nuove idee, contribuendo a rendere Milazzo sempre più un fiore all’occhiello della Sicilia.

Milazzo ha ancora obiettivi e necessità da affrontare, ma attraverso la collaborazione istituzionale, una programmazione seria e il contributo di tutti, è possibile continuare su un percorso di crescita e sviluppo sostenibile.



Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin