Milazzo, premiati tre giovani atleti che si sono distinti nella pesistica e nel tennis

Il sindaco Pippo Midili e l’assessore allo sport, Antonio Nicosia hanno premiato Caterina Russo, Antonio Scolaro ed Elia Polistena.

Caterina e Antonio sono coetanei, tredicenni che solo per caso hanno scoperto la pesistica decidendo di praticarla prima come alternativa ad altri sport, poi prendendo sul serio la disciplina che li ha portati ad essere campioni nazionali under 15, sotto la guida dell’istruttore della palestra Crossfit Scrab, Paolo Bonasera.

Elia Polistena è invece più di una promessa del tennis come dimostrano i risultati sin qui ottenuti sotto la guida dei tecnici Lisa Munafò e Francesco Palano.

«Abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza a questi ragazzi impegnati nella vita e nello sport, portatori di valori sani, con la consegna di premio simbolico – hanno detto Midili e Nicosia -. Un piccolo gesto ma che rende grande il nostro orgoglio per quello che fanno con impegno portando in alto il nome di Milazzo».

