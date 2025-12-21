Il milazzese Egidio De Giorgio è il nuovo cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne (VIDEO)

Egidio è uno dei volti della trasmissione condotta da Maria De Filippi che fin dal primo momento ha attirato l’attenzione del pubblico per il suo temperamento dinamico e indipendente.

Fisico robusto, capelli lunghi brizzolati, barba sale e pepe ha 61 anni, pratica tanto sport ed è un biker. Alle spalle ha una vita segnata dalla disciplina: è ex militare delle squadre operative della Guardia di Finanza, oggi in congedo, e ha scelto di scendere in studio con un obiettivo chiaro conoscere Marina.

Nel programma, il cavaliere milazzese dimostra di voler conoscere davvero la dama, affidandosi a un approccio diretto e rispettoso. Ma è riservato. Vuole farsi conoscere gradualmente attraverso il dialogo e il confronto televisivo.

GUARDA IL VIDEO:

https://www.wittytv.it/uomini-e-donne/due-cavalieri-per-marina/

