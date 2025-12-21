Si è svolto nella sede della Croce Rossa Italiana di Milazzo un significativo evento di volontariato che ha visto protagonisti quindici studenti del Liceo Artistico, I.I.S. “Renato Guttuso” di Milazzo, diretto da Delfina Guidaldi.

Nel corso dell’iniziativa sono state inaugurate due grandi opere pittoriche, realizzate dagli studenti come esito di un percorso artistico e formativo legato ai valori della solidarietà e dell’impegno civico.

Il primo pannello ripercorre la storia della Croce Rossa Italiana, dall’antichità ai giorni nostri, mentre il secondo rappresenta figure simboliche della Croce Rossa, arricchite dall’inserimento dei principali emblemi storici dell’Associazione.

A tutti gli studenti liceali sono stati consegnati gli attestati di merito, inoltre una parte di loro ha partecipato a un corso di preparazione alle gare DIU, integrando l’esperienza artistica con una formazione orientata al volontariato e alla cittadinanza attiva.

L’evento è stato coordinato da Santina La Spada presidente della Croce Rossa Italiana e, per il Guttuso, Gabriella La Fauci, mentre le professoresse Caterina Trio, Maria Giovanna Lucà e Daniela Pappalardo hanno accompagnato e guidato gli studenti nella progettazione e nella realizzazione delle opere artistiche.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di collaborazione tra scuola e territorio, confermando il ruolo educativo dell’arte come strumento di crescita personale e collettiva e rafforzando nei giovani i valori del volontariato, della solidarietà e del servizio alla comunità.

