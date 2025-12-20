E’ Ada Betto il nuovo presidente Rotary Club Milazzo per l’anno rotariano 2027/2028.

La dottoressa Betto è stata eletta in continuità di un percorso di crescita e rinnovamento nel segno del servizio rotariano. L’elezione è avvenuta il 17 dicembre, nel corso l’assemblea dei soci presieduta dall’attuale presidente Maria Torre.

Nel corso dell’incontro, è stato approvato anche il nuovo Direttivo del Club per l’anno rotariano 2026/2027, Presidente incoming Salvatore Russo , che sarà composto da: Segretario di Club Francesco Cusumano, Prefetto Giovanna Maio, Tesoriere: Antonio Coluccia, Co-tesoriere Domenico Maio, Consiglieri: Domenico Maio – Giovanni Di Bella – Pinuccio Barberi – Roberta Formica – Antonio Spinella.

L’assemblea ha quindi eletto all’unanimità Ada Betto come futura presidente del club per l’anno rotariano 2027/2028. La dottoressa Ada Betto , stimata direttrice/primaria del reparto di pediatria e neonatologia dell’Ospedale Fogliani di Milazzo, già Prefetto del Club negli ultimi due anni, è molto apprezzata per il suo impegno costante, capacità di leadership, gestione organizzativa, comunicazione e progettazione, oltre a incarnare i valori di integrità e service.

Nel suo intervento di ringraziamento, la neo presidente eletta ha espresso entusiasmo e gratitudine per la fiducia ricevuta, definendo l’incarico “prestigioso” e sottolineando l’importanza di rafforzare la collaborazione tra i soci storici e le nuove generazioni rotariane.

La nomina di Ada Betto si inserisce nel solco della tradizione del Rotary Club di Milazzo, da sempre impegnato in iniziative di solidarietà, cultura e crescita sociale nel territorio Milazzese e del suo hinterland. L’obiettivo dichiarato è quello di mantenere fede all’ideale del “servire al di sopra di ogni interesse personale” e sostenere progetti di valore in linea con il motto rotariano del corrente anno rotariano: “Uniti per fare del bene”.

Il Rotary Club di Milazzo, con i suoi 65 anni di storia all’interno del Distretto 2110 Sicilia e Malta, continua a testimoniare una profonda vocazione al servizio della comunità e alla formazione di leader etici e responsabili. Forte della ricchezza delle esperienze e delle professionalità dei suoi soci, il Club rinnova costantemente il proprio impegno nel promuovere e alimentare i valori rotariani di amicizia, integrità e solidarietà, offrendo nuova linfa a una tradizione che guarda al futuro con entusiasmo e visione.

