Elezioni Rsu Maiorana Costruzioni, successo di Filca Cisl e Feneal Uil alla Ram. Fuori la Fillea Cgil 20 Dicembre 2025 Cronaca Si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Rsu nell'azienda Maiorana Costruzioni, nel grande stabilimento della Raffineria di Milazzo.«Il risultato – spiegano il segretario della Filca Cisl e della Feneal Uil Messina – ha sancito uno straordinario successo delle due organizzazioni sindacali, Filca Cisl e Feneal Uil, che si confermano i sindacati più rappresentativi del settore delle costruzioni, in tutta l'area metropolitana di Messina e soprattutto nell'importante sito della Raffineria». I numeri registrano 52 preferenze per la Filca Cisl e Feneal-Uil su 57 votanti pari a circa il 92% della rappresentanza, accaparrandosi 3 seggi su 3. La Filca Cisl ha conseguito 2 seggi con 33 preferenze, vengono eletti i lavoratori De Luca Salvatore e Di Flavia Antonino. La Feneal Uil si aggiudica un seggio con 19 preferenze che va al lavoratore Bellinvia Francesco. Ancora una volta continua a registrarsi il flop della Fillea Cgil, che non si aggiudica nessun seggio, avendo raccolto soltanto 5 preferenze.«Rivolgiamo le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro ai lavoratori eletti – aggiungono i Botta e De Vardo – che hanno affermato che si tratta di un risultato eccezionale che premia la costante ed incisiva azione sindacale portata avanti con intelligenza e competenza dalle RSU elette e dai dirigenti sindacali Carmelo Pintaudi e Vincenzo Curatola , che seguono con professionalità il settore della Raffineria . L'esito elettorale, infatti, conferma la bontà dell'iniziativa politico-sindacale delle due sigle sindacali Cisl e UIL guidate da Botta e De Vardo che si caratterizzano per un forte impegno nella difesa dei diritti dei lavoratori e nel rilancio del settore, mentre i lavoratori evidentemente, con l'esito delle urne, lanciano un chiaro segnale di non condividere la linea politica-sindacale della Cgil».