È arrivato in libreria in questi giorni, edito da Di Nicolò Editore, il volume che raccoglie quaranta interviste realizzate da Adele Fortino per il settimanale Centonove, restituendo al pubblico una delle firme più libere e riconoscibili del giornalismo siciliano degli ultimi decenni.

A poco più di un anno dalla sua scomparsa, il libro riporta alla luce un lavoro che attraversa mezzo secolo di storia messinese e siciliana, raccontata attraverso i volti e le parole di architetti, magistrati, sindaci, vescovi, editori, imprenditori, artisti e protagonisti della vita civile come Nino Frassica, l’architetto vignaiolo Salvatore Geraci, il magistrato Marcello Minasi e tanti altri ancora. Non semplici ritratti, ma vere e proprie indagini umane, capaci di svelare caratteri, manie, fragilità e contraddizioni.

Il progetto editoriale nasce da un lungo lavoro di ricerca voluto dalla nipote Lucia Lucà Trombetta, che ha riordinato l’archivio cartaceo e digitale della zia, salvando testi destinati a restare dispersi.

Il volume è corredato da una prefazione di Enzo Basso, che ricostruisce il metodo e lo stile di Fortino, smontando l’etichetta di “giornalista da salotto” e rivendicandone la coerenza, la costanza e l’ironia tagliente.

Molte interviste provengono dalle rubriche Allo specchio e A casa di…, in cui Adele Fortino entrava letteralmente nelle abitazioni dei suoi interlocutori: gli interni, gli oggetti, i dettagli d’arredo diventavano strumenti narrativi per raccontare personalità e scelte di vita. Un approccio originale che trasformava l’intervista in un racconto a più livelli.

Il libro contiene anche un’intervista inedita alla curatrice, firmata dalla giornalista Bianca Stancanelli, che restituisce il ritratto privato di Adele Fortino: donna nomade, ironica, generosa, capace di battaglie durissime contro il potere e di una curiosità inesauribile per le storie degli altri. Completa il volume una nota della curatrice, che racconta il lavoro corale e il legame umano alla base del progetto.

