Ordigno bellico a Milazzo, prevista l'evacuazione anche della zona porto e asse viario 19 Dicembre 2025 Sarà necessario evacuare un'area vastissima del territorio per far brillare l'ordigno bellico trovato a San Paolino durante gli scavi in un cantiere edile.L'intervento di disinnesco sarà eseguito dal 4° Genio Guastatori di Palermo e dovrebbe durare dalle 6 alle 8 ore. Andrà chiusa l'area commerciale del Porto di Milazzo e quella dell'asse Viario. Un'area con un raggio di circa 334 metri dal punto del ritrovamento. Verrà, inoltre, interrotta in tutta la zona interessata all'evacuazione la corrente elettrica e l'erogazione del gas. È quanto emerso da una riunione che si è svolta oggi in Prefettura a Messina, presieduta dal prefetto Cosima Di Stani. Già domani personale del 4 reggimento arriverà a Milazzo per iniziare i lavori di realizzazione della camera di espansione. Da lunedì, intanto, dovrà essere liberato il parcheggio comunale di piazza Marconi per consentire già la sistemazione dei mezzi e attrezzature dell'esercito italiano. Gli artificieri, infatti, interverranno a gennaio perché si tratta di operazioni molto lunghe e complesse con una notevole percentuale di pericolosità. Il Comune provvederà a informare tempestivamente la popolazione, fornendo tutte le indicazioni utili per consentire l'applicazione delle misure di sicurezza che verranno adottate in vista della di bonifica ed evacuazione.