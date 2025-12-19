Sarà necessario evacuare un’area vastissima del territorio per far brillare l’ordigno bellico trovato a San Paolino durante gli scavi in un cantiere edile.
L’intervento di disinnesco sarà eseguito dal 4° Genio Guastatori di Palermo e dovrebbe durare dalle 6 alle 8 ore.

Andrà chiusa l’area commerciale del Porto di Milazzo e quella dell’asse Viario. Un’area con un raggio di circa 334 metri dal punto del ritrovamento. Verrà, inoltre, interrotta in tutta la zona interessata all’evacuazione la corrente elettrica e l’erogazione del gas.

È quanto emerso da una riunione che si è svolta oggi in Prefettura a Messina, presieduta dal prefetto Cosima Di Stani.

Già domani personale del 4 reggimento arriverà a Milazzo per iniziare i lavori di realizzazione della camera di espansione.

Da lunedì, intanto, dovrà essere liberato il parcheggio comunale di piazza Marconi per consentire già la sistemazione dei mezzi e attrezzature dell’esercito italiano.

Gli artificieri, infatti, interverranno a gennaio perché si tratta di operazioni molto lunghe e complesse con una notevole percentuale di pericolosità.

Il Comune provvederà a informare tempestivamente la popolazione, fornendo tutte le indicazioni utili per consentire l’applicazione delle misure di sicurezza che verranno adottate in vista della di bonifica ed evacuazione.

