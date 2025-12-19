Incidente Alessandro Scalzo, archiviata l’inchiesta. Esclusa la responsabilità dei due poliziotti 19 Dicembre 2025 Il Gip del Tribunale di Barcellona, Giuseppe Sidoti, ha ritenuto inammissibile, e quindi ha rigettato, l’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata per l’inchiesta sulla morte di Alessandro Scalzo, il giovane milazzese morto nella notte del 26 luglio 2024 a Milazzo. L’archiviazione si basa su diversi elementi tecnici e testimonianze che hanno scagionato i due poliziotti coinvolti e indagati per l’ipotesi di omicidio stradale in concorso. I flmati di videosorveglianza hanno dimostrato che, al momento dell’impatto, la volante si trovava a circa 474 metri di distanza dalla moto. E il motociclista viaggiava a oltre 110 km/h, superando ampiamente i limiti consentiti. Secondo la ricostruzione accolta dal giudice, il giovane è stato intercettato da una volante del Commissariato di Milazzo mentre procedeva contromano vicino lo stadio Salmeri.Alla vista della pattuglia, Scalzo ha tentato la fuga, innescando un inseguimento durante il quale gli agenti hanno attivato lampeggianti e sirene. La corsa è terminata tragicamente quando il giovane ha perso autonomamente il controllo del mezzo, schiantandosi contro un palo dell’illuminazione pubblica poco prima del quartiere di San Giovanni.Le perizie hanno confermato che non c’è mai stato alcun contatto fisico tra l’auto della Polizia e la moto.Secondo il Gip Sidoti, la caduta è da attribuire esclusivamente a una perdita di controllo autonoma da parte del giovane, escludendo ogni responsabilità penale a carico dei poliziotti. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 3.802 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT