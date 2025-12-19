Il Gip del Tribunale di Barcellona, Giuseppe Sidoti, ha ritenuto inammissibile, e quindi ha rigettato, l’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata per l’inchiesta sulla morte di Alessandro Scalzo, il giovane milazzese morto nella notte del 26 luglio 2024 a Milazzo.

L’archiviazione si basa su diversi elementi tecnici e testimonianze che hanno scagionato i due poliziotti coinvolti e indagati per l’ipotesi di omicidio stradale in concorso.

I flmati di videosorveglianza hanno dimostrato che, al momento dell’impatto, la volante si trovava a circa 474 metri di distanza dalla moto. E il motociclista viaggiava a oltre 110 km/h, superando ampiamente i limiti consentiti.

Secondo la ricostruzione accolta dal giudice, il giovane è stato intercettato da una volante del Commissariato di Milazzo mentre procedeva contromano vicino lo stadio Salmeri.

​Alla vista della pattuglia, Scalzo ha tentato la fuga, innescando un inseguimento durante il quale gli agenti hanno attivato lampeggianti e sirene. La corsa è terminata tragicamente quando il giovane ha perso autonomamente il controllo del mezzo, schiantandosi contro un palo dell’illuminazione pubblica poco prima del quartiere di San Giovanni.



​Le perizie hanno confermato che non c’è mai stato alcun contatto fisico tra l’auto della Polizia e la moto.

​

Secondo il Gip Sidoti, la caduta è da attribuire esclusivamente a una perdita di controllo autonoma da parte del giovane, escludendo ogni responsabilità penale a carico dei poliziotti.

