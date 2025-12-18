Oggi, alle 18, il sindaco Pippo Midili incontra i cittadini nella sala conferenze dell’Eolian Milazzo Hotel. Si parlerà di come una città può essere migliorata grazie al buon governo. E non solo Milazzo ma anche tutti i comuni della provincia di Messina.

Durante l’incontro sono previsti interventi di consiglieri comunali e amministratori pubblici, si ipotizza infatti la presenza di altri sindaci del comprensorio.

L’ultima volta che il sindaco uscente Pippo Midili ha organizzato un incontro pubblico è stato il 30 settembre quando ha ufficializzato la sua candidatura.

Proprio ieri, davanti ad pubblico numerosissimo che ha popolato palazzo d’Amico, il gruppo consiliare Cambiamente ha presentato il simbolo della lista per le amministrative di maggio 2026. Lista a supporto di Midili. Ad intervenire sono stati Antonio Amato, l’assessore Francesco Coppolino, Maria Magliarditi, Danilo Ficarra e Nino Italiano.

