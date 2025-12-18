Venerdì 19 dicembre dalle 8.30 alle 13.30 la via Lungomare Garibaldi sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra l’intersezione con via Nino Ryolo e l’intersezione con via C. Colombo, ambo i lati, al fine dello svolgimento della manifestazione denominata “Giornata della Pace, seminiamo Pace Raccogliamo futuro”.

Per regolamentare la viabilità il comandante della Polizia locale ha emesso un’ordinanza che dispone le seguenti modifiche:
• Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sulla via Lungomare Garibaldi nel tratto
compreso tra l’intersezione con via Nino Ryolo e l’intersezione con via C. Colombo, ambo i lati;
• Istituzione del divieto di transito sulla via Lungomare Garibaldi nel tratto compreso tra
l’intersezione con via Nino Ryolo e l’intersezione con via C. Colombo;
• Istituzione del divieto di transito sulla via Matteo Nardi nel tratto compreso tra l’intersezione con
la via Cumbo Borgia e la via Lungomare Garibaldi, con obbligo di svolta a destra per i veicoli
provenienti dalla via Cumbo Borgia.
• Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra lungo via Nino Ryolo per i veicoli provenienti da Via
Francesco Crispi;
• Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione di via C. Colombo con via Lungomare
Garibaldi, per i veicoli provenienti dalla via C. Colombo;
• Venga Apposto presso la rotatoria di Via Dei Mille e a Piazza Della Repubblica, il segnale di
preavviso di divieto di transito sulla Via Lungomare Garibaldi, con obbligo di svolta a sinistra
lungo Via Nino Ryolo.
• Venga Apposto a Piazza Roma, il segnale di preavviso di divieto di transito sulla Via Lungomare
Garibaldi, tratto compreso tra la via C. Colombo e via N. Ryolo;
• Venga predisposta una corsia di emergenza per il passaggio di eventuali mezzi di soccorso e di
Polizia, sul margine destro della carreggiata di via Lungomare Garibaldi nel tratto compreso tra
la via N. Ryolo e la via C. Colombo (lato mare).

