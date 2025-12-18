“Giornata per la Pace“ a Milazzo, la mattina del 19 dicembre Marina Garibaldi chiusa. Ecco i divieti 18 Dicembre 2025 Cronaca Venerdì 19 dicembre dalle 8.30 alle 13.30 la via Lungomare Garibaldi sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra l’intersezione con via Nino Ryolo e l’intersezione con via C. Colombo, ambo i lati, al fine dello svolgimento della manifestazione denominata “Giornata della Pace, seminiamo Pace Raccogliamo futuro”. Per regolamentare la viabilità il comandante della Polizia locale ha emesso un’ordinanza che dispone le seguenti modifiche: • Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sulla via Lungomare Garibaldi nel trattocompreso tra l’intersezione con via Nino Ryolo e l’intersezione con via C. Colombo, ambo i lati;• Istituzione del divieto di transito sulla via Lungomare Garibaldi nel tratto compreso tral’intersezione con via Nino Ryolo e l’intersezione con via C. Colombo;• Istituzione del divieto di transito sulla via Matteo Nardi nel tratto compreso tra l’intersezione conla via Cumbo Borgia e la via Lungomare Garibaldi, con obbligo di svolta a destra per i veicoliprovenienti dalla via Cumbo Borgia.• Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra lungo via Nino Ryolo per i veicoli provenienti da ViaFrancesco Crispi;• Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione di via C. Colombo con via LungomareGaribaldi, per i veicoli provenienti dalla via C. Colombo;• Venga Apposto presso la rotatoria di Via Dei Mille e a Piazza Della Repubblica, il segnale dipreavviso di divieto di transito sulla Via Lungomare Garibaldi, con obbligo di svolta a sinistralungo Via Nino Ryolo.• Venga Apposto a Piazza Roma, il segnale di preavviso di divieto di transito sulla Via LungomareGaribaldi, tratto compreso tra la via C. Colombo e via N. Ryolo;• Venga predisposta una corsia di emergenza per il passaggio di eventuali mezzi di soccorso e diPolizia, sul margine destro della carreggiata di via Lungomare Garibaldi nel tratto compreso trala via N. Ryolo e la via C. Colombo (lato mare). Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 221 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT