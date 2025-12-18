Venerdì 19 dicembre dalle 8.30 alle 13.30 la via Lungomare Garibaldi sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra l’intersezione con via Nino Ryolo e l’intersezione con via C. Colombo, ambo i lati, al fine dello svolgimento della manifestazione denominata “Giornata della Pace, seminiamo Pace Raccogliamo futuro”.

Per regolamentare la viabilità il comandante della Polizia locale ha emesso un’ordinanza che dispone le seguenti modifiche:

• Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sulla via Lungomare Garibaldi nel tratto

compreso tra l’intersezione con via Nino Ryolo e l’intersezione con via C. Colombo, ambo i lati;

• Istituzione del divieto di transito sulla via Lungomare Garibaldi nel tratto compreso tra

l’intersezione con via Nino Ryolo e l’intersezione con via C. Colombo;

• Istituzione del divieto di transito sulla via Matteo Nardi nel tratto compreso tra l’intersezione con

la via Cumbo Borgia e la via Lungomare Garibaldi, con obbligo di svolta a destra per i veicoli

provenienti dalla via Cumbo Borgia.

• Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra lungo via Nino Ryolo per i veicoli provenienti da Via

Francesco Crispi;

• Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione di via C. Colombo con via Lungomare

Garibaldi, per i veicoli provenienti dalla via C. Colombo;

• Venga Apposto presso la rotatoria di Via Dei Mille e a Piazza Della Repubblica, il segnale di

preavviso di divieto di transito sulla Via Lungomare Garibaldi, con obbligo di svolta a sinistra

lungo Via Nino Ryolo.

• Venga Apposto a Piazza Roma, il segnale di preavviso di divieto di transito sulla Via Lungomare

Garibaldi, tratto compreso tra la via C. Colombo e via N. Ryolo;

• Venga predisposta una corsia di emergenza per il passaggio di eventuali mezzi di soccorso e di

Polizia, sul margine destro della carreggiata di via Lungomare Garibaldi nel tratto compreso tra

la via N. Ryolo e la via C. Colombo (lato mare).

