Martina Foti, tirocinante di Oggi Milazzo, si è laureata in Scienze della Comunicazione all’Università degli Studi di Messina, discutendo una tesi dal titolo: “Cinque generazioni in cerca di comunicazione, aspetti comunicativi dei social web” ottenendo il voto finale di 105/110.

Martina ha scelto Oggi Milazzo per svolgere il suo tirocinio formativo. E’ stata integrata nella nostra redazione insieme al collega universitario Marco Gitto e ad Alessia Giunta. E’ stata, e continua ad essere, collaboratrice preziosa, operativa e su cui il direttore Rossana Franzone ha fatto affidamento fin dal primo giorno. Ogni suo lavoro è stato il frutto di suggerimenti e consigli che Martina ha seguito con grande dedizione senza mai scoraggiarsi di fronte alle difficoltà e agli errori.

Nel sua tesi, ha affrontato con lucidità e profondità il tema delle differenze generazionali nell’uso dei social network, analizzando valori, abitudini e caratteristiche delle diverse generazioni che popolano il web. Un’attenzione particolare è stata dedicata al confronto tra i vari parametri linguistici, alle modalità di gestione della privacy e alla distribuzione dei contenuti sulle piattaforme digitali, mettendo in luce come ogni generazione sviluppi un proprio modo di comunicare e di relazionarsi online.

La tesi si conclude con una riflessione attuale e inclusiva: la proposta di un ecosistema comunicativo plurale, capace di riconoscere pari dignità espressiva a tutte le generazioni, favorendo il dialogo e la comprensione reciproca all’interno di uno spazio digitale sempre più complesso e interconnesso.

Siamo certi che il percorso intrapreso rappresenti solo l’inizio di un futuro professionale ricco di soddisfazioni nel mondo della comunicazione.

A Martina gli auguri di tutta la redazione di Oggi Milazzo. Ad Maiora!

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin