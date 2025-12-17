Mma, l’Asd Rudis Milazzo conquista l’Oro alla Coppa Italia. Merito dei maestri Andaloro e Nania

Due giorni di grandi soddisfazioni per i nostri giovani milazzesi all’evento Coppa Italia 2025 che si è disputato a Roma e che ha visto la partecipazione di Atleti provenienti da tutta Italia.

Le discipline sportive in questione sono le MMA (mixed martial arts) e il Brazilian Jiu Jitsu che da anni vengono diffuse nella nostra città dai maestri Roberto Andaloro e Ivan Nania all’interno dell’associazione Rudis.

Dopo mesi di intensa preparazione curata nei dettagli dai due maestri e anche con la preziosa collaborazione del maestro Salvatore Andaloro, il gruppo di milazzesi partecipanti ha dominato in entrambi i settori portando vari podi a casa.

Risultati MMA: Emanuele Crisafulli 1 posto, Simone Iannello 1 posto, Giorgio Andaloro 1 posto, Luca Spoto 1 posto, Antonino Lanuzza 2 posto, Davide Iannello 3 posto

Risultati GRAPPLING: Daniel Malinov 1 posto, Emanuele Crisafulli 1 posto, Giorgio Andaloro 2 posto, Rebecca Pino 2 posto

Partecipare agli eventi agonistici per i ragazzi non vuol dire solo misurarsi con avversari provenienti da tutta l’Italia,ma in primis confrontarsi con le proprie ansie e paure,cercando di gestirle e superarle al meglio per poter garantire una buona Performance.

L’associazione Rudis di Milazzo è l’unica Scuola in zona ad aver ben tre Insegnanti qualificati alla guida dei nostri giovani atleti. Questo garantisce una qualità e una cura dei dettagli difficilmente raggiungibile altrimenti.

