L’IIS “G.B. Impallomeni” di Milazzo si conferma un’eccellenza formativa assoluta. Lo certificano i nuovi dati Eduscopio della Fondazione Agnelli, che valutano la capacità delle scuole di preparare gli studenti all’università, analizzando media voti e crediti acquisiti (Indice FGA) nei primi due anni successivi all’esame di maturità. In tutti i suoi indirizzi, l’Istituto registra performance superiori non solo agli altri Istituti della zona (Eduscopio mette in rapporto le scuole nel raggio di 30km), ma anche alle medie regionali siciliane.

Liceo Classico: primo per indice FGA. Il Classico conquista il primato di zona ottenendo il valore FGA più alto del territorio. Un dato supportato dalle scelte degli studenti: il 93% dei diplomati sceglie di proseguire gli studi universitari, un tasso superiore alla media regionale ferma al 90%.

Liceo scientifico: numeri da record. Risultati straordinari per il Liceo Scientifico. I dati sono netti: ben il 96% dei diplomati si immatricola all’università (contro il 90% della media regionale). Ancora più significativo il dato sulla qualità della preparazione: l’86% degli studenti risulta in regola con gli esami al primo anno di università, staccando di dieci punti percentuali la media regionale del 76%.

Ottima performance anche per le Scienze Applicate: primo istituto per valore complessivo della scuola nella zona, ha un tasso di immatricolazione dell’87% dei diplomati (media regionale 85%) e il 72%prosegue gli studi in regola, superando il dato siciliano del 69%.

Liceo Linguistico: regolarità e successo. L’indirizzo Linguistico si distingue nettamente nel panorama siciliano. L’88% dei diplomati si iscrive all’università (ben oltre il 77% della media regionale). Anche qui la solidità del metodo di studio fa la differenza: il 77% degli studenti è in regola con il percorso accademico, contro una media regionale che si ferma al 66%.

«Siamo orgogliosi di questi numeri: il nostro istituto si conferma una scelta validissima. Vedere i nostri diplomati affrontare l’università con percentuali di riuscita così alte dimostra che la nostra scuola fornisce gli strumenti reali per costruire il proprio futuro. Non offriamo solo un diploma, ma un metodo solido che garantisce ai nostri studenti un percorso universitario di successo»

Questi numeri confermano l’IIS Impallomeni non solo come un punto di riferimento locale, ma come una garanzia per il futuro accademico dei giovani del territorio, offrendo strumenti concreti per affrontare l’università con successo e senza ritardi.

