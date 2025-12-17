Positivo anche il secondo anno del progetto “Colazione in Biblioteca” l’iniziativa promossa dall’assessora alla pubblica Istruzione e Beni Culturali del Comune di Milazzo Lydia Russo per abituare i più piccoli alla lettura e all’ascolto. Anche stavolta una cinquantina di bambini dai 6 ai 10 anni sono stati coinvolti nelle letture nelle sale di palazzo D’Amico.

«Ringrazio le bravissime Lucilla Anzalone, Maria Fiorello e la professoressa Rita Chillemi che, con la loro coinvolgente lettura, sono riuscite ad appassionare i bambini – ha dichiarato Lydia Russo – E’ necessario sensibilizzare alla lettura le giovani generazioni, a cominciare dai bambini piccoli e in questo senso abbiamo intenzione di proseguire con le iniziative, ogni secondo sabato del mese. Inoltre questa iniziativa consentirà ai nostri bambini di far conoscere la nostra splendida biblioteca e, perché no, abituarli a frequentarla».

