Si è svolta, riscuotendo notevole successo, la lezione inaugurale del 6° percorso didattico nazionale per la formazione iniziale del “Tecnico per la progettazione, gestione e manutenzione dei sistemi di mobilità sostenibile”. L’evento, organizzato dalla Rete di scuole per la mobilità sostenibile e coordinato a livello nazionale da Massimo Chillemi, che ha aperto i lavori, dell’ITT “Ettore Majorana”, ha radunato virtualmente 390 studenti di 19 Istituti tecnici e professionali di dieci regioni italiane.

La prima lezione si è tenuta in presenza presso l’Aula Magna dell’Istituto di via Tre Monti e in collegamento streaming per il resto della platea. Presente, accompagnata dal Alberto Bevilacqua, anche una rappresentanza dell’IIS “Verona Trento” di Messina.

Avviato nell’A.S. 2019/2020, il percorso vanta una costante azione didattica extracurricolare che

ha finora coinvolto e formato oltre 1300 studenti a conferma dell’eccellenza e del notevole valore

dell’iniziativa. Il Dirigente scolastico dell’ITT “Ettore Majorana” Bruno Lorenzo Castrovinci ha espresso grande soddisfazione per il progetto, che ha preso il via “proprio a Milazzo diventando patrimonio dell’intera Rete di scuole per la mobilità sostenibile, cui il nostro Istituto aderisce fin dalla sua formazione”.

Relatore della prima lezione, incentrata su “mobilità sostenibile e modello energetico”, il prof.

Sebastian Brusca, docente di Macchine a Fluido e Sistemi per l’Energia e l’Ambiente e coordinatore del corso di laurea in Ingegneria Industriale dell’Università di Messina.

Roberto Manna, del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), ha ringraziato i partecipanti

sottolineando che “le tematiche energetiche e della mobilità sostenibile legate al rispetto dell’ambiente sono temi imprescindibili e soprattutto del futuro. Riguardano le nuove competenze che il mercato del lavoro sta sviluppando e tra di esse anche questo percorso”.

A intervenire anche Claudio Cavallotto, direttore della Rete di scuole, che ha evidenziato

come il corso, insieme alla Gara nazionale di mobilità sostenibile (SEL3C4RS), rappresenti uno

degli assi portanti dell’azione educativa della Rete. Meritevole di attenzione per l’ing. Francesco

Naso, segretario generale di Motus-E, l’incremento a livello mondiale delle vetture elettriche, che

sta facendo registrare una crescita esponenziale parallelamente alla diminuzione del costo delle

batterie.

Ernesto Cascone, Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina, ha tenuto quindi a ribadire il valore di questa formazione come “arma in più da mettere in mano ai giovani per la crescita civica, culturale e professionale”.

Il successo dell’iniziativa trova ulteriore conferma nel riconoscimento ottenuto dall’ASviS (Alleanza

italiana per lo Sviluppo Sostenibile) come buona pratica territoriale 2025.



