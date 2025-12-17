La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo ha promosso, in occasione dei recenti festeggiamenti di Santa Barbara, patrona della Marina Militare, un’iniziativa solidale a sostegno dell’A.N.G.S.A. – Associazione Nazionale Genitori di PerSone con Autismo, attiva nella tutela dei diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico e riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’associazione ANGSA opera su tutto il territorio nazionale e, attraverso le sue articolazioni regionali e provinciali – tra cui la sezione di Messina, presente anche nell’area di Barcellona Pozzo di Gotto – offre supporto alle famiglie, promuove interventi educativi e abilitativi, sostiene l’inclusione scolastica e lavorativa e favorisce la creazione di opportunità di crescita per i ragazzi e i giovani adulti con autismo. La realtà messinese è impegnata nello sviluppo di progetti che possano migliorare la qualità della vita dei propri assistiti, contribuendo a costruire percorsi concreti di autonomia, socializzazione e benessere.

L’evento conviviale organizzato interamente dai volontari dell’ANGSA Messina APS ha rappresentato un importante momento di aggregazione reso possibile grazie alla partecipazione del personale militare e civile della Capitaneria di Porto e al significativo coinvolgimento degli operatori portuali dello scalo di Milazzo, tra cui servizi tecnico-nautici, società di navigazione, agenzie marittime e altri operatori professionali che hanno aderito con sensibilità e spirito di collaborazione. L’iniziativa ha consentito di sostenere fattivamente uno dei progetti dell’associazione, che intende realizzare un “Grest” dedicato

ai ragazzi autistici per la stagione estiva 2026.

La Guardia Costiera di Milazzo, attenta al tessuto sociale del territorio, ha inteso confermare con questa iniziativa il proprio ruolo istituzionale, anche a sostegno delle realtà associative che operano quotidianamente per garantire inclusione, dignità e possibilità di futuro alle persone più fragili.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin