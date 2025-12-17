Nel solco di quanto realizzato nel 2024, anche quest’anno, nella giornata del 20 dicembre, sarà svolta una speciale raccolta di sangue, frutto dell’intesa tra la Compagnia Carabinieri – comandata dal Capitano Alberto Del Basso – e l’Avis Comunale di Milazzo – nella figura del Presidente Urdì.

L’evento vedrà la presenza, nei pressi della sede del Comando Carabinieri di Milazzo, dell’autoemoteca e del personale sanitario per effettuare le donazioni, ciò al fine di poter meglio gestire le adesioni dei tanti militari provenienti dai diversi reparti della Compagnia, nonché permettere la massima partecipazione alla cittadinanza idonea alla donazione di emocomponenti.

Anche quest’anno, nello spirito di solidarietà e aiuto verso il cittadino che da sempre la contraddistingue, l’Arma mamertina ha voluto offrire il proprio supporto al sistema sanitario attraverso un gesto il cui significato assume un valore ancor più profondo in prossimità del Santo Natale.

Un periodo, quello festivo, che si caratterizza per una cronica riduzione del numero di donazioni a causa dei prevedibili movimenti “vacanzieri” in occasione delle ferie natalizie.

Ciononostante, è bene ricordare che la richiesta di sangue non subisce flessioni, quale fondamentale sostegno, ad esempio, per i malati talassemici, nonché preziosissima riserva “d’emergenza” in occasione di interventi chirurgici.

L’evento avrà luogo presso il comando dei Carabinieri di Milazzo, via Giordano Bruno 8, dalle 07:30 alle 11. Coloro i quali fossero interessati a donare può contattare la sede Avis sita in via On. G. Martino, 1 e telefonare al n° 090/9287464.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin