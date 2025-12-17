Campionati italiani master di nuoto, medaglia di bronzo per Lidia Perdichizzi della Swimblu Milazzo 17 Dicembre 2025 Sport Si sono svolti a Torino, nello stadio del nuoto, i campionati italiani master di nuoto, alla quale la Swimblu ha partecipato con una delegazione di otto atleti. Ottime le prestazioni e i punteggi tabellari di tutto rispetto per gli atleti milazzesi, che hanno ben figurato in una competizione di carattere nazionale, portando a casa anche una medaglia di bronzo con l’atleta mamertina Lidia Perdichizzi nella specialità 100 farfalla categoria M40. Grande soddisfazione dello staff tecnico Swimblu guidato dal duo Simone Zappia – Sandro Torre per questo risultato, nonostante le difficoltà riscontrate a causa dell’inutilizzo della Piscina Comunale di Milazzo . Di seguito gli atleti presenti: Mariella Bonaffini, Andrea Maimome, Gianluca Privitera, Federico Lombardo, Angelo Cardillo, Lidia Perdichizzi, Alice Fazio, Angelo Mancuso Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 416 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT