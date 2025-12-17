Bomba ritrovata a Milazzo, il disinnesco è pericoloso. Operazione rinviata a gennaio

Gli artificieri dell’Esercito Italiano non sono riusciti stamattina, come previsto, a disinnescare l’ordigno bellico trovato ieri durante gli scavi di un cantiere edile nel quartiere milazzese di San Paolino. L’operazione, infatti, sembra essere più complicata del previsto in quanto pericolosa. Si ipotizza, infatti, di 80/100 chili di esplosivo.

Si tratta di una Gp 250 Libbre americana, un ordigno inesploso da guerra lanciato da un aereo, quasi due chilometri di gittata. L’ordigno è stato messo in sicurezza e verrà controllato dalle forze dell’ordine. L’operazione è stata rinviata a gennaio.

Presente oggi l’Esercito, la Polizia di Stato e la Croce Rossa.

