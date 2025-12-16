Milazzo, ritrovato un ordigno bellico nel quartiere di San Paolino. L’intervento degli artificieri 16 Dicembre 2025 Ritrovato nel quartiere milazzese di San Paolino un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale. Il ritrovamento è stato fatto stamattina durante gli scavi in un cantiere edile. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Milazzo che hanno messo in sicurezza l’area circostante la zona interessata. L’ordigno è stato messo in sicurezza dagli uomini del reparto artificieri dell’Esercito Italiano. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.368 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT