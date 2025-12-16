Ritrovato nel quartiere milazzese di San Paolino un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale. Il ritrovamento è stato fatto stamattina durante gli scavi in un cantiere edile.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Milazzo che hanno messo in sicurezza l’area circostante la zona interessata.

L’ordigno è stato messo in sicurezza dagli uomini del reparto artificieri dell’Esercito Italiano.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin