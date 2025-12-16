Milazzo, Marco Scolaro saluta il Milazzo. Da domani gli allenamenti con il Castrum Favara 16 Dicembre 2025 «Nel giorno del tuo compleanno ci salutiamo. Auguri Milazzo». Con un post su instagram Marco Scolaro, classe 2003, centrocampista milazzese comunica il suo cambio di casacca. Da domani si allenerà con il Castrum Favara sempre nel campionato di serie D. Proprio stasera Marco ha rescisso il contratto con la SS Milazzo per cominciare fin da subito a giocare nella nuova squadra. Da tempo manifestava il suo disappunto verso le decisioni di mister Catalano e le sue tante ore in panchina avevano fatto pensare ad una decisione di questo tipo. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 2.636 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT