La SS Milazzo festeggia oggi novantacinque anni di storia. Nata il 16 dicembre del 1930 quello di oggi rappresenta un grande traguardo. Pochi minuti dopo la mezzanotte la società ha pubblicato su Facebook un post per ricordare la ricorrenza ai tifosi milazzesi.

«Nella gioia, nelle vittorie, nelle delusioni, nelle sconfitte, nelle lacrime, nei sorrisi, nel Cuore. Ogni giorno. E’ quasi un secolo dedicato solo a te. 95 anni di storia. Buon Compleanno Milazzo».

E un regalo per la SS Milazzo arriva da Santino Ruggera, fondatore del Museo Del Calcio di Salina. Proprio di recente ha trovato nella sua emeroteca una foto che potrebbe essere la prima della società milazzese. Lo scatto è stato pubblicato su una rivista pubblicata a livello nazionale

“Calcio Illustrato” il 30 dicembre del 1931.

«Credo – confessa Ruggera – si tratti un ritrovamento importante fatto proprio in coincidenza del novantacinquesimo compleanno della società. Ho trovato questa foto che credo sia la prima a livello nazionale su una rivista degli anni Trenta, nel mio museo custodisco un’importante collezione di riviste e giornali sportivi antichissimi. E’ un ritrovamento che soprattutto conferma la data di fondazione. Fino a qualche tempo fa, infatti, si ipotizzava come anno di nascita il 1937».

Il Museo del Calcio di Salina è un vero e proprio paradiso per gli appassionati di calcio. Fondato da Santino Ruggera, un imprenditore con una grande passione per il calcio, il museo si trova nell’isola di Salina, nelle Eolie, e ospita una vasta collezione di cimeli calcistici che coprono un periodo che va da fine 800 ai giorni nostri.

La collezione di Santino Ruggera comprende maglie di campioni del calcio italiano e internazionale, come Maradona, Pelé, Gigi Riva, Sandro Mazzola, Platini, Zidane, Ronaldo, Rivera Paolo Maldini e molti altri. Ci sono anche cimeli come scarpette, guantoni, palloni e trofei, oltre a figurine, riviste e altri oggetti di merchandising calcistico.

Santino Ruggera ha iniziato a collezionare cimeli calcistici sin da bambino, grazie anche alla collaborazione di alcuni esponenti del mondo del calcio che frequentavano i suoi locali di famiglia. Nel corso degli anni, la collezione è cresciuta fino a diventare un vero e proprio museo, inaugurato ufficialmente nel 2007.

Il patron Santino Ruggera organizza eventi regolari, come il Gran Galà del Museo del Calcio, che si tiene a Salina ogni anno il 15 giugno e vede la partecipazione di ospiti speciali legati al mondo del calcio.

