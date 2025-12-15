Basket School Messina Svincolati Milazzo 78-64. Parziali 23-15 43-30 65-56. La Svincolati Milazzo cade al Pala Tracuzzi battuta dalla Basket School Messina davanti ad una bella cornice di pubblico con nutrita presenza di tifosi milazzesi.

Si parte, tripla di Costa ed un canestro di Maiorana per il +5 Milazzo. Il trio Busco-Chakir-Warden risponde prontamente ed i messinesi mettono la freccia, +3. I ragazzi di Coach Priulla si affidano ancora alle realizzazioni di Costa e Maiorana rimettendo il muso avanti, +2 . I mamertini spingono e Bolletta piazza la tripla del +5 a metà quarto, ma i padroni di casa reagiscono e colpiscono da oltre l’arco con Warden e Lo Iacono per il 23 -15 a fine periodo.

In avvio del secondo quarto i giallorossi restano avanti e dopo un canestro di Vinciguerra è +12 a 7’50 dal riposo lungo. Rimsa realizza la tripla del – 9 ma la formazione di Coach Sidoti riallunga, +14. Si accende il giovane milazzese Maiorana, quattro punti consecutivi ed una bomba dall’angolo valgono il – 7. La panchina di casa chiama timeout ma al rientro un gioco da tre punti di Rimsa riporta sotto la Svincolati. Warden non ci sta ma ancora Maiorana e Lalic per il – 2, 38-36. Iannicelli mette a segno 4 liberi consecutivi, Malual replica per il – 3, termina la frazione sul 43-40.

Il terzo periodo si apre con Maiorana che colpisce per il – 1, Chakir riporta avanti i suoi ma la tripla di Costa ed un nuovo canestro del solito Maiorana tengono i biancoblù attaccati alla gara. Milazzo produce il massimo sforzo e con Rimsa e Malual va sul +3 a 6’14 dalla penultima sirena. Messina riattacca la spina, Chakir, Beltadze e Warden lanciano la Basket School sul +11 mentre Lalic si iscrive nuovamente a referto per il – 9, punteggio 65-56.

Ultimi dieci minuti, Busco realizza per il +11 mentre il canestro da oltre l’arco di Bolletta vale il – 8 dopo un minuto e venti. I locali però con maggiore intensità volano sul +14 a 6’15. Milazzo non trova la via del canestro sbagliando anche molti tiri aperti, gli scolari ringraziano e la tripla di Warden a 1’10 mette la parola fine alla sfida. Risultato finale 78-64.

Basket School Messina: Lo Iacono 7, Marinelli 6, Vinciguerra 12, Iannicelli 4, Chakir 10, Cangemi, Beltadze 10, Warden 20, Fei, Contaldo, Busco 7, Sakovic 2. All. Sidoti.

Svincolati Milazzo: Maiorana 18, Malual 6, Costa 14, Spada 2, Letizia, Lalic 4, Bolletta 3, Rimsa 15, Marangon 2, La Bua ne All. Priulla /Vice All Costantino

Arbitri: Loccisano- Catalano

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin