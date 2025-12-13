Monitoraggio Marino, posizionata in Amp una boa Odas. Favorirà le ricerche della “Anton Dhorn” 13 Dicembre 2025 Cronaca Posizionata nella zona Bs dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo una della boa ODAS (Ocean Data Acquisition System). Le attività sono state coordinate da Claudio Berti (Senior Technologist – Marine Infrastructures) e rappresentano la risultante delle azioni di cooperazione sinergica nel campo della ricerca scientifica, avviate tra la Sede Sicilia della Stazione Zoologica Anton Dhorn ed il Consorzio dell’AMP di Capo Milazzo. L’infrastruttura marina è una piattaforma galleggiante progettata per raccogliere dati oceanografici, meteorologici ed ecologici in tempo reale, rappresentando uno strumento essenziale per il monitoraggio continuo delle condizioni oceanografiche e atmosferiche. Grazie alla sua capacità di acquisire dati su variabili fisiche, chimiche e biologiche, contribuirà in modo significativo alla comprensione delle dinamiche marine e delle interazioni mare-atmosfera nel contesto dell’area di riferimento. La sensoristica per la rilevazione di metano ed anidride carbonica permetterà di indagare gli effetti di questi due gas sulle funzioni biogeochimiche ed ecologiche dell’ecosistema marino. I dati raccolti supporteranno studi sul cambiamento climatico e sui processi di acidificazione degli oceani e potranno essere utilizzati per modelli previsionali meteo-marini ed analisi di eventi ambientali. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 565 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT