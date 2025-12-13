Lezioni di vela per i ragazzi dell'AipdMilazzo, all’Aipd Milazzo l’evento ”Natale Insieme”. Verrà premiato lo skipper milazzese Davide Foti 13 Dicembre 2025 Cronaca ”Natale Insieme” è il titolo dell”evento, organizzato dall’Aipd Milazzo – Messina, che si svolgerà nella sede di San Marco a Milazzo venerdì 19 dicembre, alle 17:30.L’iniziativa, presentata da Francesco Anania, chiuderà una stagione ricca di soddisfazioni per il sodalizio presieduto da Roberto Caizzone e sarà l’occasione per augurare a tutti buon Natale e felice anno nuovo. Saranno presenti le istituzioni politiche, militari e religiose del territorio, le associazioni che hanno collaborato anche con un piccolo gesto alle varie attività svolte e per l’occasione, in collaborazione con la Lega Navale di Milazzo, sarà premiato lo skipper milazzese Davide Foti, fresco vincitore del Marina Militare Nastro Rosa Tour, il giro d’Italia in barca a vela. Previsto anche un momento musicale. Le esibizioni alla batteria dei ragazzi accompagnati dal maestro Davide Nastasi. Un modo semplice per dire ancora una volta “Grazie” a tutti coloro che credono alla splendida famiglia dell’AIPD Milazzo – Messina. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 570 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT