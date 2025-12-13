”Natale Insieme” è il titolo dell”evento, organizzato dall’Aipd Milazzo – Messina, che si svolgerà nella sede di San Marco a Milazzo venerdì 19 dicembre, alle 17:30.

L’iniziativa, presentata da Francesco Anania, chiuderà una stagione ricca di soddisfazioni per il sodalizio presieduto da Roberto Caizzone e sarà l’occasione per augurare a tutti buon Natale e felice anno nuovo.

Saranno presenti le istituzioni politiche, militari e religiose del territorio, le associazioni che hanno collaborato anche con un piccolo gesto alle varie attività svolte e per l’occasione, in collaborazione con la Lega Navale di Milazzo, sarà premiato lo skipper milazzese Davide Foti, fresco vincitore del Marina Militare Nastro Rosa Tour, il giro d’Italia in barca a vela.

Previsto anche un momento musicale. Le esibizioni alla batteria dei ragazzi accompagnati dal maestro Davide Nastasi.

Un modo semplice per dire ancora una volta “Grazie” a tutti coloro che credono alla splendida famiglia dell’AIPD Milazzo – Messina.

