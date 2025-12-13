Milazzo, a villa Nastasi arriva “Magic Circus“. Ingresso gratuito 13 Dicembre 2025 Cronaca Uno spettacolo incantevole e indimenticabile, perfetto per tutta la famiglia. Domenica 14 dicembre, alle 10.30, a villa Nastasi arriva il “Magic Circus” con la sua carovana di artisti straordinari. Cosa vi aspetta sotto il tendone? Maghi che vi lasceranno a bocca aperta. Addestratori di cani con performance tenere e divertenti. Clown esilaranti per risate a non finire. I bambini potranno incontrare i loro Personaggi Disney preferiti e i fantastici Supereroi. Una giornata all’insegna di magia, acrobazie e divertimento! Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 259 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT