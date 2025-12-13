Uno spettacolo incantevole e indimenticabile, perfetto per tutta la famiglia. Domenica 14 dicembre, alle 10.30, a villa Nastasi arriva il “Magic Circus” con la sua carovana di artisti straordinari.

Cosa vi aspetta sotto il tendone? Maghi che vi lasceranno a bocca aperta. Addestratori di cani con performance tenere e divertenti. Clown esilaranti per risate a non finire. I bambini potranno incontrare i loro Personaggi Disney preferiti e i fantastici Supereroi.

Una giornata all’insegna di magia, acrobazie e divertimento!

