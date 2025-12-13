Lunedì 15 dicembre, alle 18, a Palazzo D’Amico, si terrà la presentazione del romanzo “Mandorla Amara” di Cristina Cassar Scalia, ultimo titolo della serie con protagonista la vicequestore Vanina Guarrasi.

L’iniziativa è promossa dall’Assessore ai Beni e alle Attività Culturali, Lydia Russo, nell’ambito delle attività di valorizzazione culturale del territorio. L’incontro sarà moderato da Angelica Furnari, libraia.

L’opera si inserisce nel percorso narrativo che ha consolidato il profilo dell’autrice nel panorama del giallo italiano contemporaneo. Il personaggio di Vanina Guarrasi, particolarmente apprezzato dal pubblico, ha inoltre ispirato una trasposizione televisiva trasmessa su Canale 5, che ha registrato un ampio riscontro; è attesa la seconda stagione.

L’appuntamento rappresenta un momento di incontro con l’autrice e di partecipazione culturale aperto alla cittadinanza. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin