Natale milazzese, nella Chiesa del Carmine il Concerto Candlelight. Protagonista il Trio Aristos 12 Dicembre 2025 Cronaca Un nuovo appuntamento musicale illuminerà il Natale milazzese: domenica 14 dicembre, alle 19, nella suggestiva cornice della Chiesa del Carmine, si terrà il Concerto Candlelight, un evento intimo e di grande atmosfera promosso dal gruppo “Noi del Concerto all’Alba”. L’iniziativa nasce dal desiderio di continuare ad offrire alla città momenti di bellezza, raccoglimento e condivisione in attesa dell’appuntamento tanto atteso dell’alba. Il concerto verrà eseguito interamente a lume di candela, con un allestimento scenografico che trasformerà la chiesa in uno spazio avvolgente e carico di suggestione. Protagonista della serata sarà il Trio Aristos, composto da: Giovanni San Giovanni – Keyboards, Synth, Piano, Violino, Fisarmonica, Salvo San Giovanni – Drums, Percussions, Programming, Backing Vocals e Miriana Cherchi – Voce solista Il programma propone un itinerario musicale che attraversa brani classici, contemporanei e melodie della tradizione, costruendo un’esperienza immersiva e ricca di emozioni. La luce calda delle candele e il fascino architettonico della Chiesa del Carmine contribuiranno a creare un’atmosfera unica. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. L’evento è realizzato con la collaborazione della Parrocchia del Carmine e si inserisce nel percorso culturale promosso dal gruppo Noi del Concerto all’Alba, già noto per il successo del concerto all’alba al Castello di Milazzo. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 319 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT