Un nuovo appuntamento musicale illuminerà il Natale milazzese: domenica 14 dicembre, alle 19, nella suggestiva cornice della Chiesa del Carmine, si terrà il Concerto Candlelight, un evento intimo e di grande atmosfera promosso dal gruppo “Noi del Concerto all’Alba”.

L’iniziativa nasce dal desiderio di continuare ad offrire alla città momenti di bellezza, raccoglimento e condivisione in attesa dell’appuntamento tanto atteso dell’alba. Il concerto verrà eseguito interamente a lume di candela, con un allestimento scenografico che trasformerà la chiesa in uno spazio avvolgente e carico di suggestione.

Protagonista della serata sarà il Trio Aristos, composto da: Giovanni San Giovanni – Keyboards, Synth, Piano, Violino, Fisarmonica, Salvo San Giovanni – Drums, Percussions, Programming, Backing Vocals e Miriana Cherchi – Voce solista

Il programma propone un itinerario musicale che attraversa brani classici, contemporanei e melodie della tradizione, costruendo un’esperienza immersiva e ricca di emozioni. La luce calda delle candele e il fascino architettonico della Chiesa del Carmine contribuiranno a creare un’atmosfera unica.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

L’evento è realizzato con la collaborazione della Parrocchia del Carmine e si inserisce nel percorso culturale promosso dal gruppo Noi del Concerto all’Alba, già noto per il successo del concerto all’alba al Castello di Milazzo.

