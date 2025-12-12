Domani, venerdì 12 dicembre, a palazzo D’Amico, alle 18, è in programma organizzato dall’associazione culturale “Città Invisibili” la presentazione del romanzo di Ada Trifirò “Sei lune e mezza“.

Dialogheranno con l’autrice Maria Rotuletti e Antonio Nunzio Isgrò. Interverrà Zina Giglio

Dopo essere stato presentato in varie località, finalmente arriva a Milazzo, dove è ambientata la storia di cui parla il romanzo. È una storia di donne, di una donna in particolare: Anna. Una storia di presa di coscienza, di riscatto e di lotta vissuta dalla protagonista nella nostra città a cavallo della seconda guerra mondiale. Un appuntamento da non perdere.

ADA TRIFIRO’ è nata a Milazzo (ME) nel 1968, si è laureata in Scienze Politiche e nel 1994, ha iniziato un percorso di vita personale e professionale in cooperazione internazionale come espatriata.

Dal 1994 al 2017 ha vissuto e lavorato in: Albania, Argentina, Brasile, Capo Verde, Colombia, Kosovo, Macedonia del Nord, Paraguay, Uruguay. Si è occupata di: diritti umani e diritti delle donne; violenza maschile contro le donne; genere e sviluppo; cooperativismo ed economia sociale; migrazioni e tratta di persona. Nel 2017 è tornata a vivere in Sicilia, dove continua ad occuparsi di cooperazione sociale e internazionae. Pratica yoga, dipinge e scrive da sempre.

Nell’ambito dell’impegno sociale e internazionale, ha scritto numerosi saggi e articoli sulle tematiche dei diritti delle donne e della tratta di persona. Negli ultimi anni si è avvicinata alla scrittura autobiografica e alla letteratura.

Fra le sue pubblicazioni: “Colombia, voci di donne da un paese in guerra”, Palumbo Editore, 2002, Roma.

“Mujeres que ejercen la prostitución en Colombia: una historia de inequidad de género y de marginación”, Editorial Lealón, Medellìn, 2003. “…e siamo partite. Migrazioni, tratta e prostituzione straniera in Italia”, con Carla Corso, Astrea, Giunti 2003. “I miei anni sull’acqua”, You Can Print, 2019, testo autobiografico redatto a partire dai suoi diari e dalle memorie di anni di trasformazione vissuti in Sud America.

“Sei lune e mezza”, Giulio Perrone Editore, Marchio Affiori, 2025.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin