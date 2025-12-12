In questi giorni alcuni cittadini stanno ricevendo avvisi IMU per anni 2021 e 2022 che sono legate a prima abitazione sulla quale l’imposta non è dovuta. Si tratta di un incrocio con le nuove banche dati che non hanno riscontrato nei file la dovuta dichiarazione che i cittadini possessori di abitazione avrebbero dovuto fare nel tempo per una normativa in vigore fino al 2016.

Pertanto gli uffici procederanno, su semplice segnalazione degli utenti proprietari di prima casa, all’annullamento o alla rettifica.

In tal senso è stato predisposto un modulo disponibile sul sito del Comune da compilare e inviare ad una mail dedicata rettificheimu@comune.milazzo.me.it o da presentare direttamente al municipio (ufficio Accettazione, piano terra) o anche attraverso uno dei Caf convenzionati col Comune”.

