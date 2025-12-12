Ha preso il via stamattina a Santa Lucia del Mela l’evento “Condivisione – creare, conoscere e partecipare“. Iniziativa avviata oggi, 12 dicembre, e che andrà avanti nei due giorni successivi con iniziative dedicate alla valorizzazione dell’identità del territorio promosso dall’amministrazione comunale del centro tirrenico guidata dall’onorevole Matteo Sciotto e dalla Fondazione Its Accademy Albatros.

Si tratta di un’iniziativa che intende dare seguito al progetto di rigenerazione del Borgo di Santa Lucia del Mela portata avanti grazie a un protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune e la Fondazione.

Focus del programma, che da dicembre andrà avanti fino alla primavera del prossimo anno, si basa sul principio della condivisione e diffusione delle competenze ed esperienze acquisite dai discenti che hanno completato i percorsi di orientamento presso la Fondazione Its Accademy Albatros, attraverso una serie di attività orientate allo studio del territorio.

Le tre giornate si inseriscono nel programma della Festa di Santa Lucia, patrona del borgo omonimo, implementando le attività già previste con momenti di intrattenimento legati alle identità territoriali.

«Protagonisti assoluti di questa iniziativa – spiega la presidente Antonella Sidoti – sono i diplomati e i discenti dell’Its Albatros impegnati prima nella conoscenza del territorio e subito dopo nell’ideazione, progettazione ed elaborazione di itinerari di turismo esperienziali che devono esaltare le caratteristiche del territorio di Santa Lucia del Mela. Un lavoro che integra capacità di analisi, ricerca, sintesi, metodologia, ma anche creatività».

E proprio nella giornata di oggi protagonisti saranno i discenti impegnati a partecipare ad attività di laboratorio in sei aziende del territorio: Cantine Conte Luciese, Cantine Lipari, Azienda Agricola La Quercia, Agriturismo Parra, Macelleria Santino Manna e Retrovia Pub.

I discenti seguiranno un programma prestabilito, dove potranno apprendere le tecniche e le metodologie di lavorazione delle tipicità locali, per poi elaborarle e inserirle negli itinerari da costruire, esaltando le caratteristiche e le peculiarità.

Il giorno dopo, con inizio alle 13.30, la giornata si svolgerà all’interno della Chiesa di San Sebastiano dove il pubblico avrà la possibilità di assaporare prodotti tipici.

Ad offrire le degustazioni saranno le sei aziende e gli chef Anthony Andaloro, Mariafrancesca Gioe e Associazione Demetra che cucineranno dal vivo valorizzando alcuni dei cibi tradizionali. Tutto accompagnato dai vini delle Cantine Conte Luciese e Lipari.

Mariafrancesca Gioe e Demetra sono diplomati Its e oggi professionisti.

Il momento di degustazione sarà anticipato dai saluti del sindaco di Santa Lucia del Mela onorevole Matteo Sciotto, da Antonella Sidoti presidente della Fondazione, Francesca Cerami, direttore Idimed, Istituto per la dieta Mediterraneo e Francesca Gioè che metteranno in evidenza l’importanza del buon cibo ai fini salutistici e nutrizionali.

A conclusione delle attività di degustazione è previsto un momento di condivisione con i discenti durante il quale si approfondirà il programma per l’elaborazione degli itinerari. E subito dopo l’inaugurazione di una nuova opera dell’artista siciliano Andrea Sposari e della chiesa di San Nicola recentemente ristrutturata.

Domenica 14 dicembre, invece, gli eventi sono in programma a partire dalle 20 e si svolgeranno nel chiostro della chiesa del Sacro Cuore dove verrà attrezzata un’area dedicata a momenti di dimostrazione e degustazione sempre delle tipicità locali a cura delle stesse aziende. In contemporanea si svolgeranno dei talk con la partecipazione delle imprese, dei discenti e ospiti invitati per l’occasione. Si parlerà di agricoltura sostenibile e del buon cibo. In tale occasione si parlerà anche dell’itinerario esperienziale che i discenti si impegneranno ad elaborare nei mesi successivi.

Al termine un momento musicale del trio composto da Antonio Andaloro, Sante Cusumano e Pasqualino Manna.

