Domenica 14 dicembre, alle 18, al Parco Corolla è in programma la presentazione del libro di Sofia Mezzasalma (psicologa clinica, giornalista e criminologa in formazione) dal titolo: “Schegge Traumatiche – Kim Noble e le sue venti personalità”. A dialogare con l’autrice, durante la presentazione saranno gli avvocati Elisa Miceli (book blogger) e Giancarlo Orlando (presidente giovAMI). Una performance pittorica dal vivo avrà luogo, invece, grazie all’arte di Laura Marchese. A curare l’installazione artistica, esposta durante l’intera durata dell’evento, l’artista e architetto Mariagrazia Toto.

LA VITA DI KIM NOBLE IN CHIAVE CLINICA E PSICODINAMICA. Per la prima volta, la tragica (quanto affascinante) storia della pittrice londinese la cui arte è conosciuta in tutto il mondo e il cui corpo ospita venti differenti Alter, viene analizzata con rigore clinico e sensibilità psicodinamica, facendo risalire ciascuna “Personalità Altra” al trauma che l’ha originata.

Accompagnando il lettore attraverso un iter di progressiva conoscenza del trauma e dei meccanismi difensivi attraverso i quali la psiche risponde ad un dolore altrimenti intollerabile, il contenuto appare fruibile ad un pubblico misto, composto sia da addetti ai lavori che non.

PREMI E RICONOSCIMENTI. “Schegge Traumatiche – Kim Noble e le sue venti personalità” è risultato vincitore del prestigioso Premio Internazionale “Marie Curie”, nella sezione “saggi”.

Un riconoscimento che include la Dott.ssa Mezzasalma “tra le giovani eccellenze femminili nei campi accademici, scientifici, culturali e sociali, che si distinguono per meriti concreti e rappresentano un modello per le nuove generazioni”.

“Con il suo lavoro – scrive la Giuria – la Mezzasalma ha saputo offrire un approccio innovativo nella trattazione del Disturbo Dissociativo dell’Identità, destinato a diventare punto di riferimento per la Comunità Scientifica”.

INFO SULL’ AUTRICE. Sofia Mezzasalma nasce nel contesto di una televisione privata siciliana, dove inizia a lavorare – in principio – come cameraman e videomaker, per poi avvicinarsi sempre più al vero e proprio mondo del giornalismo; titolo che le verrà ufficialmente riconosciuto nel 2020, entrando a far parte dell’Ordine dei Giornalisti Pubblicisti della Sicilia.

Dal marzo del 2024 è Dottoressa in Psicologia Clinica (corso di laurea magistrale) ma si occupa di divulgazione in materia di salute e sofferenza mentale da oltre sei anni, attraverso la rubrica online “Nella stanza della psicologa” (da lei ideata e diretta, che ha ospitato illustri personalità del mondo psicologico e psichiatrico).

È attualmente criminologa forense in formazione presso la Csi Academy, diretta dalla Dott.ssa Roberta Bruzzone, e si sta specializzando in Criminal Profiling e sopralluogo sulla scena del crimine.

Collabora con l’AMI (Associazione Matrimonialisti Italiani), fondata dall’avvocato Gian Ettore Gassani, relazionando presso convegni centrati sul contrasto al fenomeno della violenza di genere e dello stalking.

“Schegge Traumatiche: Kim Noble e le sue personalità”, è la sua prima pubblicazione.

