Riqualificazione di San Paolino, è dell’artista milazzese Mr. Cois il murale “L’Io Perduto”

E’ dell’artista milazzese Mr. Cois il murale disegnato sulla parete esterna di uno degli edifici Iacp a San Paolino. L’opera denominata L’Io Perduto è una “riflessione sulla perdita delle radici culturali dell’uomo in virtù di un mondo in preda alla tecnologia ed ai numeri che cancellano individualismo, tradizioni e cultura”.

Nel disegno c’è raffigurata una statua persa nel deserto tecnologico dei nostri tempi. Nel cielo, infatti, c’è ritratto il codice binario. Un modo per far capire che l’essere umano con l’avvento della tecnologia sta perdendo le tradizioni.

Il lavoro è stato realizzato anche con il supporto di Francesco Formica, in arte Sope.

Il murale fa parte dei lavori di riqualificazione ambientale e urbanistica del quartiere San Paolino. Il murales artistico sta per essere realizzato nel quartiere San Paolino. Completati dalla ditta Loto srl di Barcellona, aggiudicataria dell’appalto, i lavori per la riqualificazione.

Il progetto che prevede due diversi interventi è stato studiato anche per un’inclusione sociale dei residenti.

Mr. Cois è conosciuto in città, tra le tante cose realizzate, soprattutto per aver tratteggiato il volto di Marco Salmeri sul muro di cinta dello stadio milazzese e accanto quello di Alessandro Scalzo, tifoso del Milazzo scomparso nel luglio di due anni fa a causa di un incidente stradale. Sempre Cois pochi metri prima dello svincolo dell’asse viario, all’ingresso del quartiere di San Giovanni, ha tratteggiato un cappello da ufficiale per ricordare sempre il giovane tifoso milazzese che lavorava su una delle navi del gruppo Caronte & Tourist.

